Circulația rutieră în zona Podului Negrești, blocată din cauza acumulării de apă pe partea carosabilă. Poliția recomandă evitarea sectorului de drum

Circulația rutieră pe traseul G82.1, în zona Podului Negrești din raionul Strășeni, este blocată din cauza acumulării de apă pe partea carosabilă, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP), marți, 2 iunie.

În acest context, Poliția recomandă:

Evitați deplasările pe acest sector de drum și optați pentru rute alternative;

Reduceți viteza și adaptați modul de conducere la condițiile meteorologice și de drum;

Mențineți o distanță de siguranță față de celelalte vehicule;

Nu încercați să traversați porțiunile de drum inundate;

Respectați indicațiile polițiștilor aflați în teren.

„Polițiștii monitorizează permanent situația și vor informa cetățenii cu privire la orice modificare a condițiilor de circulație”, subliniază IGP.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat cod galben de ploi puternice pentru marți, 2 iunie, între orele 08:00 și 23:00. Astfel, se așteaptă că pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, predominant în centrul și sudul țării. Periodic se vor înregistra averse puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–45 l/m²).