DOC „Acțiuni suplimentare” în cazul tinerei de 27 de ani, găsită moartă în parc. Poliția invocă secretul anchetei

Poliția a confirmat că ancheta în cazul femeii de 27 de ani, care a fost găsită fără suflare în Parcul „Dendrariu” în ianuarie 2025, este în desfășurare, după ce cauza penală a fost reluată în urma contestației depuse de tatăl victimei.

Într-un răspuns transmis redacției Ziarul de Gardă, oamenii legii au precizat că sunt întreprinse „acțiuni procesual-penale suplimentare”, însă au refuzat să ofere detalii, invocând „riscul afectării investigației”.

Într-un răspuns semnat pe 12 decembrie, dar transmis redacției Ziarul de Gardă abia pe 15 decembrie, șeful Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Marin Garaz, a informat că dosarul penal în cazul femeii de 27 de ani, găsite moarte în Parcul „Dendrariu”, este din nou examinat de Inspectoratul de Poliție Buiucani. Potrivit acestuia, în caz sunt desfășurate „acțiuni procesual-penale suplimentare”.

Deși ZdG a cerut explicații privind motivele pentru care ofițerul de investigații IP Buiucani a solicitat clasarea dosarului după patru luni de anchetă, Poliția nu a oferit un răspuns la această întrebare.

Totodată, instituția a precizat că, la această etapă, nu poate face publice detalii despre desfășurarea anchetei, invocând riscul afectării investigațiilor.

„Vă asigurăm că, imediat ce acțiunile procedurale vor permite și în măsura în care dispozițiile legale vor autoriza acest lucru, Poliția va comunica în mod transparent informațiile ce pot fi făcute publice. Instituția își reafirmă deschiderea către presă și opinia publică, în limitele stabilite de lege, și va reveni cu detalii suplimentare atunci când evoluția investigațiilor va permite divulgarea lor fără a periclita cursul urmăririi penale”, se arată în răspunsul Poliției.

IMG_0001 by Ziarul de Gardă

Pe 12 decembrie, ZdG a publicat articolul „«Probe pe care nu le-a căutat nimeni»: o femeie de 27 de ani – găsită moartă în parc. Familia acuză o investigație superficială”.

Fără haine, fără telefon și cu leziuni corporale stabilite de expertiza medico-legală – astfel a fost găsit în Parcul „Dendrariu”, în ianuarie 2025, trupul neînsuflețit al unei femei de 27 de ani. După patru luni de anchetă, procurorii au dispus clasarea cauzei, invocând lipsa „elementelor infracțiunii”.

Tatăl victimei a contestat ordonanța procurorilor, denunțând o investigație „superficială”, bazată pe „un probatoriu minimal” și pe rolul „pasiv” al organelor de urmărire penală. Pe 16 octombrie, ancheta a fost reluată. „După un an de zile… mai găsești paznic, mai găsești cine a fost în noaptea aceea?” a întrebat retoric tatăl fetei, care a cerut de la autorități o investigație riguroasă și completă.

Aproape un an mai târziu, Ion Ozun a dorit să arate echipei ZdG locul unde a fost găsită moartă fiica sa. „Aista-i pârâiaș de înecat? Încă acum a plouat și este apă. Dar atunci nu era apă, nu era nimic”, a spus Ion Ozun, încercând să-și ascundă lacrimile, arătând spre râulețul cu apă curgătoare și cu un debit redus.