MEC a aprobat lista școlilor în care va fi implementat programul de prevenire a bullying-ului

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat lista instituțiilor de învățământ care vor participa la implementarea programului național „Servicii de prevenire și intervenție privind fenomenul de bullying în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II”, se arată în comunicatul de presă emis de MEC.

Conform sursei citate, în total, 38 de instituții de învățământ din 23 de raioane și municipii au fost selectate pentru participarea în proiect, acoperind toate regiunile țării – nord, centru, sud și UTA Găgăuzia.

Lista include licee și gimnazii din localități urbane și rurale, precum Bălți (9 instituții), Chișinău (8 instituții, inclusiv suburbii), dar și din raioane precum Cahul, Ungheni, Orhei, Soroca, Edineț sau Comrat.

„Selecția școlilor a fost realizată astfel încât să asigure reprezentativitate geografică și diversitate instituțională, fiind incluse atât instituții mari din mediul urban, cât și școli din comunități mai mici, unde accesul la servicii specializate este mai limitat”, se arată în comunicat.

Conform MEC, în paralel, în cinci instituții de învățământ va fi dezvoltat și pilotat un model complex de intervenție instituțională. Acestea vor beneficia de suport metodologic și mentorat în implementarea măsurilor integrate de prevenire și răspuns la cazurile de bullying, cu scopul consolidării mecanismelor interne de raportare, coordonare multidisciplinară și monitorizare a climatului școlar, scrie sursa citată.

În comunicat se precizează că programul va include instruirea tuturor celor peste 2500 de cadre didactice din instituțiile participante; sesiuni de formare desfășurate pe parcursul a 9 luni, începând cu 1 aprilie 2026; intervenții specializate pentru copiii aflați în situații de risc; dezvoltarea mecanismelor instituționale de prevenire și raportare a cazurilor de bullying.

„Prin acest program, ne propunem să intervenim nu doar punctual, ci să construim mecanisme durabile de prevenire și răspuns la fenomenul de bullying în școli. Formarea cadrelor didactice și implicarea psihologilor școlari sunt esențiale pentru a asigura un mediu educațional sigur, în care fiecare copil se simte protejat și respectat”, a declarat secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării, Valentina Olaru.

MEC a informat că pentru implementarea activităților, au fost selectați 27 de formatori naționali – psihologi, cadre universitare și specialiști în domeniul protecției copilului, care vor lucra direct cu instituțiile beneficiare.