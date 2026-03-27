„Este o eroare să subestimăm semnalele de alarmă”. MEC a inițiat elaborarea Planului național de prevenire și intervenție în caz de bullying pentru anii 2026-2029

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat despre inițierea elaborării Planului național de prevenire și intervenție în caz de bullying pentru anii 2026-2029.

Inițiativa are scopul să consolideze principiul „toleranță zero față de bullying” în sistemul educațional, scrie MEC.

Conform comunicatului de presă, noul plan este dezvoltat în parteneriat cu UNICEF Moldova, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și Asociația Terre des Hommes Moldova.

MEC scrie că documentul va include măsuri clare de prevenție, mecanisme de raportare, monitorizarea impactului prin indicatori de performanță, intervenții bazate pe date centralizate și protocoale clare de intervenție, precum și un mecanism modern de răspuns pentru elevi, părinți și profesori.

„Există cazuri în care situațiile de bullying sunt interpretate eronat de adulți ca fiind simple interacțiuni firești ale noii generații. Este o eroare să subestimăm semnalele de alarmă sau să reducem intervenția la simple măsuri disciplinare. Grija pentru starea de bine a fiecărui copil trebuie să fie o valoare de bază, de la grădiniță până la liceu. Nu mai putem accepta normalizarea lipsei de respect”, a declarat Inga Grosu, reprezentantă a Ministerului Educației și Cercetării.

Conform Virginiei Rusnac, directoarea Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, un element important al procesului este tranziția de la intervenții izolate la o arhitectură de suport integrată și sustenabilă la nivel național.

„Obiectivul nostru este să transformăm sistemul dintr-unul reactiv într-unul proactiv, garantând că nicio sesizare nu rămâne fără o soluție concretă și că niciun copil nu se simte invizibil în fața agresiunii”, a declarat Rusnac.

La fel, MEC informează despre lansarea în 2026 a unui program de formare destinat cadrelor didactice din învățământul general, axat pe prevenirea și gestionarea bullying-ului.