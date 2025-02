Mașini importate „din Europa” care nu au mai ajuns la cumpărători. Zeci de persoane ACUZĂ că au fost victimele unei escrocherii

Peste 30 de persoane au devenit victimele unei companii care promitea să importe mașini din Uniunea Europeană în R. Moldova. După ce administratorii firmei ar fi primit sume semnificative de bani în schimbul promisiunii de a livra acele mașini, aceștia nu au mai răspuns la telefon, iar oficiul lor s-a închis. Pentru ZdG, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției afirmă că pe acest caz au fost reținute două persoane.

Irina este una dintre cele peste 30 de victime ale escrocheriei. În decembrie 2024 a semnat un contract cu firma „Luxury Service” pentru achiziționarea unui automobil și a oferit avans pentru acesta. În cele din urmă, femeia susține că a rămas fără bani și fără automobil.

Dacă cineva din clienți nu cunoștea rusă, mai era un băiat acolo care vorbea română, Cornel. Și acum Cornel este reținut pentru 30 zile, din câte am auzit.

Când am fost să depun plângerea la poliție, un domn a început să o apere pe doamna care e administratoare a firmei, spunând că ea a fost deja cu vreo două săptămâni în urmă la inspectorat cu avocatul pentru a scrie denunț pe această firmă ca și cum ea ar fi angajată și are suspiciuni în legătură cu firma.

Dacă cei de la companie observau că cineva e dispus să achite toată suma, atunci îl convingeau că trebuie să achite toată suma și mai făceau diferite „reduceri”. Noi am plătit cash, dar nu am primit nici un bon, doar contractul.

La început chiar nu aveam dubii. Dubiile au apărut când am căutat aceeași mașină după codul VIN (Numărul de Identificare a Vehiculului) și am găsit-o pe un site polonez, unde era un pic mai scumpă. Ei ne-o promiteau cu un preț mai mic, cu vămuire inclusă în preț. De aici au apărut și suspiciunile. S-a întâmplat cu o zi înainte de a ne duce la oficiul lor din nou. Eram sigură că deja o să fie închis și așa a fost. Acolo ne-am întâlnit încă cu două persoane care tot cu aceeași problemă au venit. Am sunat la poliție, apoi am mers împreună la inspectorat.

„Anunțul firmei l-am găsit pe o platformă de anunțuri din țară (999.md). Aveau foarte multe mașini. Noi am încheiat un contract de cumpărare și livrare a automobilului din Europa, care trebuia să fie livrat până la sfârșitul lunii decembrie 2024.

Și Vladimir a apelat la acea companie, iar rezultatul a fost similar. Acesta a dat mașina personală la schimb pentru alte două mașini, în baza unui contract. În ziua în care ar fi trebuit să-și primească mașinile noi, acesta s-a pomenit chiar fără propria mașină.

„Eu m-am adresat la firma dată, pe care am găsit-o pe 999. Am dat mașina personală la schimb, pentru că ofereau și această posibilitate. Ei spuneau că aduc mașinile la comandă, nu au parcare auto unde să le schimbe pe loc. Ca mașinile date să fie aduse la comandă, trebuie să oferi un avans de la 30% în sus din costul mașinii. Eu am dat mașina mea la schimb cu alte două mașini, echivalentul la costul mașinii mele.

Acolo mi-au controlat mașina, cum se face de obicei la parcurile auto, controlează mașina, mi-au dat un preț la mașină și am făcut contractul. Am dat mașina mea la schimb pe alte două mașini care trebuiau să-mi fie livrate în termen de 20 de zile lucrătoare. Am făcut două contracte pe data de 3 decembrie 2024 și trebuiau să-mi fie livrate pe 31 decembrie.

Atunci când am mers la ei în ajun de Anul Nou, când ar fi trebuit să-mi fie livrate mașinile, mi-au zis că au zi scurtă de lucru pe 29, 30 și 31 decembrie și pe 1, 2 și 3 ianuarie nu lucrează. Iar când ne-am dus pe data de 4 și 5, compania era dispărută, iar între timp aveau și telefonul închis.

Mașina mea am lăsat-o la ei în parcare, unde le era oficiul. Atunci când am dat mașina la schimb, eu am înregistrat-o pe ei, nu pe persoană fizică, dar direct la firmă.

După ce am văzut că telefoanele erau închise, am mers la poliție. Când m-am dus la fața locului să văd care-i situația, era 9 ianuarie, am găsit echipajul de poliție deja acolo cu încă vreo opt persoane.

Acolo am întocmit o cerere pe capota mașinii de poliție și după aia am mers toți în grup, eram 8-9 persoane, am fost la INI și iarăși am depus câte o cerere și acolo.

Există un grup comun cu victimele companiei, iar din câte știu au fost câteva persoane contactate de poliție să meargă pentru recunoașterea celor reținuți. A fost reținută Carolina, asistenta de acolo și mai nou am auzit și de Cornel, care ar fi venit cu avocata.”