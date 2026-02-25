„Mărțișor în toată țara”: Programul evenimentelor dedicate sosirii primăverii

Pe parcursul lunii martie, pe întreg teritoriul R. Moldova vor fi organizate, pentru al treilea an consecutiv, peste 40 de evenimente culturale în contextul sărbătorii Mărțișor. În cadrul programului, denumit „Mărțișor în toată țara”, vor evolua mai mulți interpreți și formațiuni autohtone, conform anunțului emis de Ministerul Culturii.

Primele concerte din cadrul programului vor avea loc la 1 martie, la Viișoara, raionul Edineț, unde pe scenă va ucra Gabriel Nebunu, și în orașul Cimișlia, unde va evolua Vali Boghean.

Ulterior, și în alte localități vor avea loc concerte. În program sunt incluse ansamblurile „Joc”, „Lăutarii”, „Noroc”, „Millenium”, „Mugurel”, „Fluieraș”, „Folclor”, „Select Cvartet Plus”, „Ștefan Vodă”, „Crenguța de iederă”, Orchestra Națională de Tineret, precum și artiștii Gabriel Nebunu, Vali Boghean, Constantin Moscovici, Anișoara Puică, Nelly Ciobanu, Vitalie Dani, Mihai Ciobanu, Pavel Efremov și Constantin Borodin.

Programul integral poate fi văzut aici.