Marta Kos exclude posibilitatea ca Ucraina să devină membră a UE în 2027: „Se spune că Europa este lentă și birocratică, dar este și de încredere”

Comisarul european pentru extindere Marta Kos a declarat luni, 4 mai, că este „imposibil” ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană în ianuarie 2027 și a pledat pentru o aderare graduală, „începând cu domenii specifice, precum energia”, informează EFE, citat de Agerpres.

„Chiar dacă toate statele membre ar dori ca Ucraina să fie în Uniunea Europeană mâine, acest lucru nu ar fi posibil deoarece trebuie să adopte toată legislația și tot acquis-ul comunitar”, a declarat Kos într-o apariție în fața comisiei mixte pentru UE a Congresului Deputaților din Spania.

Comisara și-a concentrat discursul pe importanța procesului de extindere a UE cu mai multe țări est-europene și a evidențiat cazul Ucrainei. Marta Kos a povestit că, în timpul unei vizite recente în Ucraina, autoritățile țării au întrebat-o: „Ce este mai important: să supraviețuim sau să implementăm reformele necesare pentru a adera la UE?”

„Este dificil de răspuns la această întrebare”, a reflectat ea, deoarece în războiul său împotriva Rusiei, Ucraina „luptă și pentru noi”.

Europa este „sub presiune”, a adăugat comisarul european, o presiune care vine „atât din est, cât și din interiorul UE și dinspre MAGA”, referindu-se la mișcarea americană care îl susține pe președintele Donald Trump.

„Europa trebuie să fie puternică și independentă, iar procesul de extindere poate ajuta, dar aceasta nu schimbă faptul că toate țările care au dorit să adere la UE au trebuit să facă reforme”, a mai declarat Marta Kos.

Prin urmare, reprezentanta europeană pledează pentru „integrarea treptată în domeniile în care cerințele sunt îndeplinite” pentru a răspunde „urgenței” situației „fără a pierde credibilitatea” și „făcând lucrurile corect”.

„Uneori se spune că Europa este lentă și birocratică, dar este și de încredere. Autocrații pot lua decizii fără alte formalități, dar în UE, consensul este esențial”, a adăugat Marta Kos.

În acest sens, comisarul european pentru extindere a susținut că recentele alegeri din Ungaria, unde a câștigat un candidat mai apropiat de pozițiile UE decât premierul Viktor Orban, deschid o posibilitate de a avansa în problema Ucrainei, care se materializează deja în ajutor economic și sancțiuni împotriva Rusiei.