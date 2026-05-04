Aderarea R. Moldova la UE: „O să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie”, a declarat Nicușor Dan

Liderii politici prezenţi la reuniunea Comunităţii Politice Europene de la Erevan au discutat despre aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, iar preşedintele României, Nicușor Dan a anunţat că va exista un răspuns până la finalul lunii iunie, potrivit Digi24.

„Am participat la discuţia pe R. Moldova cu mai mulţi lideri europeni, într-un format care a fost început în urmă cu câţiva ani şi discuţia a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Concluzia a fost că, aşteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei – care este cumva legată de a Moldovei – o să avem un răspuns până la sfârşitul lunii iunie”, a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, după reuniunea Comunităţii Politice Europene de la Erevan, Armenia.

Președintele României şi-a exprimat speranţa că va fi un răspuns pozitiv, „în sensul demarării oficiale a procedurilor în ceea ce priveşte Moldova”.

„Să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune cu primul cluster – Valori fundamentale”, a mai declarat el.

Președinta Maia Sandu, care participă luni, 4 mai, la Summitul Comunității Politice Europene de la Erevan, Armenia, a avut o întâlnire cu lideri ai țărilor europene, dedicată viitorului european al R. Moldova și consolidării păcii și securității în țara noastră, anunță administrația prezidențială de la Chișinău.

La întâlnire au fost prezenți președintele României, Nicușor Dan, președintele Franței, Emmanuel Macron, președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer — alături de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, António Costa, președintele Consiliului European, și Kaja Kallas, Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate.