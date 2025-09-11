Mark Tkaciuk, unul din liderii Blocului „Alternativa”, care se vrea pro-european, a declarat că „Memorandumul lui Kozak” din 2003 trebuia să fie semnat

Mark Tkciuk, președintele Partidului „Acțiunii Comune – Congresul Civic” și al patrulea candidat la funcția de deputat în Parlament pe lista Blocului politic „Alternativa” a declarat în cadrul emisiunii „Novaia nedelia” de la TV8 că „Memorandumul Kozak” din 2003 trebuia să fie semnat.

Întrebat de moderatorul emisunii, Anatolie Golea, despre faptul că acesta nu a menționat în niciun fel despre Memorandumul lui Kozak și că a contribuit semnificativ la acel memorandum.

„- Dumneavoastră, acum, 22 ani mai târziu, regretați ca nu a fost semnat acest document, el trebuia semnat sau nu? – Eu atunci am spus că Memorandumul trebuie semnat și da, i-am recomandat lui Vladimir Voronin (atunci președintele R. Moldova, n.r.) să-l semneze”, a răspuns Tkaciuk.

Ce este „Memorandumul Kozak”?

„Memorandumul Kozak” sau „Planul Kozak” viza constituirea a unui stat moldovenesc federal asimetric și staționarea trupelor rusești pe teritoriul R. Moldova pentru încă 20 de ani (până în 2023). Planul Kozak stipula că viitoarea federație va avea un parlament bicameral: Camera reprezentanților (cu 71 de deputaţi) şi Senatul (cu 26 de senatori, dintre care 13 reprezentanți ai Republicii Moldova, 9 ai Transnistriei şi 4 ai Găgăuziei).

Se propunea ca limba de stat să fie „moldoveneasca, iar limba oficială pe întreg teritoriul republicii federative – limba rusă”, fără a se preciza care este diferența dintre limba de stat şi limba oficială. Semnarea „Memorandumului Kozak” urma să aibă loc la Chișinău, iar la eveniment urma să participe Vladimir Putin.

Demonstrații mari au fost atunci împotriva memorandumului Kozak au avut loc la Chișinău în zilele de după publicarea propunerii ruse. Conducerea R. Moldova a refuzat să semneze memorandumul fără o coordonare cu organizațiile europene.

Mai târziu, în 2005, președintele Vladimir Voronin a făcut o declarație cu privire la respingerea „Memorandumului din 2003” ca fiind în contradicție cu Constituția R. Moldova, care definește R. Moldova ca un stat neutru ce nu putea permite accesul trupelor străine pe teritoriul său, de asemenea țara neputând adera la alianțe militare.

Mark Tkaciuk a obținut în 2001 fotoliul de deputat pe listele Partidului Comuniștilor, dar în 2002 alege să fie consilier pentru politică internă al președintelui Vladimir Voronin, funcție pe care a deținut-o până în 2008.

În 2009, Tkaciuk ajunge din nou deputat pe listele comuniștilor, însă renunță la funcție în 2014, atunci când pleacă și din PCRM.

În prezent, este unul dintre liderii Partidului Acțiunii Comune – Congresul Civic și partidul a format Blocul „Alternativa” împreună cu Partidul Mișcarea Alternativa Națională, condus de primarul capitalei, Ion Ceban, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, condus de fostul prim-ministru Ion Chicu, un grup de persoane condus de Alexandr Stoianoglo, fost procuror-general, fost candidat la funcția de președinte al R. Moldova la scrutinul din toamna anului 2024, susținut atunci de Partidul Socialiștilor.

Pentru Blocul Politic creat de cei patru „integrarea europeană este obiectiv major al țării”, chiar dacă unii dintre liderii de partid care au anunțat „Alternativa proeuropeană” sunt, de fapt, politicieni cu un trecut pro-rus, cu ștate vechi în politica autohtonă.