Majorări la prețul motorinei și benzinei în weekend

Prețurile la benzină și motorină cresc în perioada 5–7 septembrie, arată datele publicate pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Astfel, un litru de benzină 95 va putea fi comercializat cu cel mult 31,96 lei, în creștere cu 15 bani față de prețul stabilit anterior.

În cazul motorinei standard, prețul maxim va ajunge la 32,91 lei pentru un litru, cu 7 bani mai mult decât nivelul precedent.

Noile prețuri de referință au fost stabilite de ANRE la 4 septembrie 2026 și vor fi valabile în perioada 5–7 septembrie 2026.