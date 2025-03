Maia Sandu: „Ne dorim să putem conta pe România și mai departe, iar asta înseamnă o Românie democratică, parte a UE”

„Ne dorim să putem conta pe România și mai departe, iar asta înseamnă o Românie democratică, parte a UE. Pentru noi este important să avem parteneri la București care lucrează pentru România, pentru R. Moldova, nu cineva care este subordonat Rusiei și care promovează interesele Rusiei”, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu pentru RFI România.

Șefa statului susține că Rusia, „prin propagandă și prin amestecul fără precedent de care dă dovadă, reușește să creeze tensiuni și să pună în pericol procesele democratice din multe țări, inclusiv din România”.

„Pentru R. Moldova este extrem de important ca România, partenerul nostru strategic, să rămână în continuare o țară democratică, pro-europeană. De acest lucru depinde și reușita noastră dacă vom putea să ne mișcăm rapid pe calea integrării europene. În aceste câteva luni am văzut cum Rusia exploatează vulnerabilitățile unui stat. Iată, aici vorbim despre un stat cu o democrație mai consolidată decât cea a R. Moldova.

Maia Sandu a menționat pentru presa din România modul în care Federația Rusă a intervenit în alegerile prezidențiale din R. Moldova în toamna anului 2024.

„Credeam că doar noi aici în R. Moldova suntem vulnerabili la amestecul Rusiei. Vedem că nu doar noi și trebuie să luăm în serios aceste pericole. Trebuie să învățăm unii de la alții, să ne susținem și să înțelegem care este miza pentru că e foarte multă discuție despre suveranism, suveranitate. Suveranitate înseamnă că, noi, cetățenii, trebuie să decidem, nu Federația Rusă. Ori, ce am văzut noi în R. Moldova la alegerile precedente a fost o încercare masivă a Federației Ruse să cumpere voturile moldovenilor și să decidă în locul lor ce fel de suveranitate este asta.

În contextul violențelor de la București, președinta R.Moldova a vorbit despre similitudini cu protestele de la Chișinău, din aprilie 2009.

„Bineînțeles, Rusia întotdeauna folosește și destabilizarea. Noi am avut această experiență din 2009, am avut încercări și în ultimii ani, mai ales de când a început agresiunea rusă în Ucraina. Noi am reușit să oprim aceste acțiuni de destabilizare, dar riscul lor este și trebuie să fim vigilenți în continuare. Pentru noi este important să avem parteneri la București care lucrează pentru România, pentru Republica Moldova, pentru democrație, nu cineva care este subordonat Rusiei și care promovează interesele Rusiei”, a subliniat președinta Sandu.