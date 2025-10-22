Maia Sandu invită fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de premier

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova. Anterior, Igor Grosu, președintele PAS, a informat că omul de afaceri Alexandru Munteanu va fi înaintat pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit lui Igor Zaharov, comunicatorul președinției, întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinția Republicii Moldova, conform următorului program:

Joi, 23 octombrie:

– 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă”

– 14:00 – Partidul Politic „Partidul Nostru”

– 15:00 – Blocul Politic „Alternativa”

– 16:00 – Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

– 17:00 – Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

Vineri, 24 octombrie:

– 10:00 – Partidul Acțiune și Solidaritate

Marți, 14 octombrie, ZdG a publicat informații, confirmate de mai multe surse independente, potrivit cărora omul de afaceri Alexandru Munteanu urmează să fie propus pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova. Ulterior, Igor Grosu, președintele PAS, a confirmat candidatura lui Munteanu.