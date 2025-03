Maia Sandu despre incendiul din Macedonia de Nord: „Gândurile noastre sunt alături de voi în aceste momente dificile”

Președinta Maia Sandu a scris un mesaj pe rețeua X, după incediul de la un club de noaptea din Macedonia de Nord. Șefa statului a transmis „condoleanțe familiilor victimelor și populației din Macedonia de Nord”.

„Profund întristat de tragicul incendiu din Kočani care a luat vieți și a rănit multe alte persoane.

Sincerele mele condoleanțe familiilor victimelor și populației din Macedonia de Nord. Gândurile noastre sunt alături de voi în aceste momente dificile”, a transmis președinta.

Deeply saddened by the tragic fire in Kočani that has taken lives and injured many others.



My heartfelt condolences to the victims’ families and the people of North Macedonia. Our thoughts are with you during this difficult time.