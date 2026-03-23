Detalii noi despre accidentul rutier produs la Vaslui, în urma căruia o persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite

Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) a publicat luni, 23 martie, informații actualizate privind accidentul rutier din 21 martie 2026, produs în zona localităților Tutova–Priponești, județul Vaslui, România. Conform datelor finale furnizate de Consulatul General al R. Moldova la Iași, 14 persoane au fost transportate la instituții medicale, dintre care trei rămân internate (două la Iași și una la Galați).

„10 persoane au fost externate în aceeași zi, iar o persoană a refuzat internarea. Totodată, 24 de persoane au fost inițial direcționate către Centrul de Zi din Bârlad. Ulterior, 13 persoane au fost transferate la aeroport.

11 persoane au revenit în R. Moldova cu autocarul. Alte patru persoane s-au deplasat la București cu mijloace proprii. În urma accidentului, o persoană (bărbat, aproximativ 62 de ani) și-a pierdut viața. Consulatul General continuă să acorde asistență consulară, să monitorizeze starea persoanelor internate și să sprijine procedurile necesare, inclusiv repatrierea corpului neînsuflețit. Ministerul Afacerilor Externe menține coordonarea cu autoritățile române și va comunica informații suplimentare, dacă va fi cazul”, se spune într-un comunicat al MAE.

Un autocar cu 44 de pasageri, care circula din Chișinău spre Aeroportul Otopeni din București, s-a răsturnat sâmbătă dimineață, 21 martie, în județul Vaslui, pe drumul DN24, în direcția Galați. În urma impactului, o persoană a murit, iar alți 16 oameni au fost răniți.

Șoferul autocarului a spus că i-a apărut o mașină pe contrasens, au declarat surse din echipa de intervenție pentru HotNews. Accidentul s-a produs în jurul orei 4:30, iar autoritățile române au activat planul roșu de intervenție.

În urma impactului, 16 persoane au fost rănite. Un bărbat de 62 de ani, aflat în autocar împreună cu soția și fiica sa, a decedat.

Celelalte victime au fost transportate la spitalele din Tecuci și Bârlad. Potrivit autorităților, acestea au suferit diverse traumatisme, însă erau în stare stabilă.