Raport CRJM: atacuri „mai sofisticate” asupra ONG-urilor, presei și apărătorilor drepturilor omului. ZdG, menționat de 11 ori

Atacurile asupra organizațiilor societății civile (OSC) și apărătorilor drepturilor omului (ADO) „au devenit mai sofisticate și mai diversificate” – aceasta este una dintre concluziile unui raport realizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). Ținta atacurilor sunt și redacțiile independente, printre care Ziarul de Gardă, menționat de 11 ori în raportul CRJM. Experții au analizat cazurile înregistrate în perioada ianuarie 2025 – februarie 2026 și au conchis – atacurile au caracter „repetitiv și coordonat”.

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a publicat luni, 23 martie, o nouă ediție a Radiografiei atacurilor asupra organizațiilor societății civile (OSC) și apărătorilor drepturilor omului (ADO) din Republica Moldova.

În raport, autorii analizează și expun peste 70 de cazuri, înregistrate în perioada ianuarie 2025 – februarie 2026. Documentul identifică opt categorii de atacuri, de la promovarea unor narative despre „influențe străine” și finanțări externe, până la campanii de dezinformare, hărțuire online, atacuri directe împotriva jurnaliștilor, inclusiv amenințări cu moartea și stigmatizarea apărătorilor drepturilor omului.

Potrivit autorilor, „miza acestor atacuri este de a decredibiliza acțiunile societății civile și de a scădea capacitatea acesteia de a cere responsabilitate sau de a promova politici publice, în mod special”. „Acțiunile împotriva OSC și ADO nu sunt simple reacții izolate, ci fac parte dintr-un model de delegitimare repetitiv și coordonat”, arată monitorizarea.

Conform CRJM, în multe cazuri, mesajele ostile promovate de politicieni sau pe platforme anonime „urmăresc să prezinte actorii independenți drept instrumente politice sau promotori ai unor interese externe, nu participanți legitimi într-o democrație”.

În anul 2025 au fost evidențiate și „forme mai avansate de presiune”, inclusiv utilizarea mai frecventă a conturilor anonime, a rețelelor de boți și, în unele cazuri, a tehnologiilor de inteligență artificială pentru fabricarea conținutului manipulator.

În paralel, jurnaliștii și instituțiile media independente „au fost supuși unor campanii de discreditare și intimidare”, iar în regiunea transnistreană au continuat restricțiile severe asupra libertății de exprimare și activității civice.

Ziarul de Gardă (ZdG), RISE Moldova, Nokta.md, Laf.md, AGORA, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), CU SENS, TV8 și Jurnal TV au fost vizate de atacuri în care sunt acuzate de presupusă părtinire politică și de apropiere de „guvernare”. Autorii menționează și cazul jurnaliștilor ZdG, Măriuța Nistor și Igor Ionescu, care au fost agresați fizic și verbal în timp ce documentau un protest organizat în fața Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

De asemenea, este invocat un alt incident în care fosta bașcană a Găgăuziei și lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, împreună cu membri ai echipei sale, ar fi atacat verbal și intimidat reportera Ziarului de Gardă, Natalia Zaharescu.

„Aceste evoluții arată că spațiul civic este afectat nu doar prin atac direct, ci și prin acumularea constantă a presiunilor care normalizează ostilitatea față de actorii independenți”, spun experții.

Prin publicarea radiografiei, organizațiile semnatare fac apel către autorității, partide politice, lideri de opinie și publicul larg „să respingă și să descurajeze narativele ostile și să protejeze rolul legitim al organizațiilor societății civile și al apărătorilor drepturilor omului”.

„Când asemenea practici se repetă și se adaptează, există riscul ca atacurile și limitarea spațiului de acțiune a OSC și ADO să devină o normalitate. De aceea, scopul acestui document este de avertiza societatea și de a evidenția narativele false și tiparele de atac, oferind un cadru de referință pentru reacții coerente, care să contribuie la consolidarea OSC și ADO din Republica Moldova”,subliniază Victoria Mereuță, consilieră juridică în cadrul CRJM și responsabila de ediția din acest an a documentului.

Raportul CRJM:

2026 Radiografia Atacurilor in 2025 RO by Ziarul de Gardă

CRJM îi îndemnă pe cei care dețin informații care pot fi considerate atacuri la adresa organizațiilor societății civile să le transmite la adresa [email protected], „pentru a fi incluse în următorul raport de monitorizare”.