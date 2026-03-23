VIDEO Declarațiile Maiei Sandu după ședința CNS: „Telegramul este rețeaua cea mai des folosită de către traficanți, pentru ca să promoveze, dar și pentru ca să vândă drogurile”

„Din cauza războiului și a reorientării traseelor logistice, în legătură cu cei care se ocupă cu traficul de droguri și arme, pe segmentul ucrainean suntem mai vulnerabili. Respectiv, aici trebuie să facem investiții majore”, a declarat președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).

În ceea ce privește traficul de droguri, șefa statului a menționat că Telegramul este rețeaua cea mai des folosită de către traficanți, pentru ca să promoveze, dar și pentru ca să vândă drogurile.

„Am discutat despre traficul de arme, traficul de persoane, traficul de droguri (…). Avem vulnerabilități specifice și asta țin de regiunea transnistreană (…). În ceea ce privește traficul de arme, sursa este războiul din Ucraina, dar și regiunea transnistreană. În ceea ce privește traficul de droguri, vedem o diversificare. R. Moldova este o țară aleasă de tot felul de traficanți pentru a tranzita drogurile către UE. Bineînțeles, avem și o problemă de creștere sau încercare a creșterii volumelor folosite pe teritoriul țării. De obicei, acest trafic se face prin colete, în transport (…). Coletele transmise prin poștă este o problemă și o să discutăm despre potențialele soluții. Trebuie să spunem că 50% dintre victime sunt recrutate astăzi pe rețelele de socializare. Telegramul este rețeaua cea mai des folosită de către traficanți, pentru ca să promoveze, dar și pentru ca să vândă drogurile. În raport cu traficul de ființe umane, cel mai des acest trafic se referă la persoane care sunt exploatate prin muncă forțată sau în scop de exploatare sexuală (…). Tot astăzi, am discutat să urgentăm aprobarea unei soluții pentru ca să ne asigurăm că nu se aduc în țară droguri prin coletele pe care le transportă operatorii de transport (…). Decizia CNS presupune mai multe acțiuni. În responsabilitatea Guvernului s-a pus sarcina de a se asigura un mecanism interinstituțional permanent de coordonare strategică și operațională pentru a gestiona într-un mod integrat aceste riscuri. Este clar că este nevoie de cooperarea tuturor instituțiilor ca să putem face progrese în combaterea criminalității transfrontaliere. Am discutat inclusiv cu Ministerul Finanțelor și cu cei care sunt responsabili de cooperarea internațională, externă, despre nevoia de a mobiliza resurse financiare pentru ca să facem față acestor probleme (…). Vreau să le spun cetățenilor că această ședință a CNS nu este o ședință extraordinară. Este o ședință planificată. Deci, nu avem o situație care să vă înspăimânte. Sunt niște probleme serioase, dar fac parte din acțiunile noastre permanente și vor fi acțiuni permanente de îmbunătățire a situației pe toate aceste planuri (…)”, a declarat președinta Sandu.

Luni, 23 martie, șefa statului a convocat ședința CNS. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale de la Chișinău, agenda s-a axat pe „măsurile necesare pentru a combate criminalitatea transfrontalieră și pentru a preveni riscurile de securitate generate de acest fenomen”.