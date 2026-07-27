Localitățile din R. Moldova pot aplica pentru a beneficia de sisteme moderne de tratare a apei potabile

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a anunțat lansarea etapei a II-a a concursului de selectare a localităților beneficiare în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, finanțat în baza Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei.

Începând de astăzi, 27 iulie, până la 28 august, ora 17:00, autoritățile publice locale de nivelul I pot depune dosarele de participare la sediile Agențiilor de Dezvoltare Regională din regiunea de dezvoltare în care este amplasată localitatea. Dosarul trebuie să fie întocmit conform cerințelor prevăzute în Ghidul de aplicare la concursul de identificare, evaluare și selectare a localităților beneficiare.

Localitățile selectate vor beneficia de sisteme moderne de tratare a apei potabile marca Q-DROP Yellowstone, care permit purificarea apei brute și transformarea acesteia în apă potabilă, oferind oamenilor acces la surse sigure de apă.

Proiectul „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” este implementat în baza Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei și are drept obiectiv instalarea unor sisteme moderne de tratare a apei marca Q-DROP Yellowstone, care purifică apa ambientală în apă potabilă, cu o capacitate de aproximativ 500 litri/oră.

Ghidul de aplicare și informațiile privind condițiile de participare sunt disponibile aici.

Pentru primele patru localități selectate în cadrul proiectului acordurile de implementare au fost semnate în februarie 2026.

MIDR preciza atunci că, în următorii doi ani, în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, urmează să fie instalate 85 de sisteme modulare de tratare a apei potabile, care vor asigura acces la apă potabilă pentru peste 55 de mii de cetățeni.

Acordul de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei, semnat în iunie 2025, prevede acordarea unui credit în valoare de 12 milioane de euro.