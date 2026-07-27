Kazahstanul reia exporturile de petrol prin Marea Neagră. De ce este important pentru R. Moldova

Kazahstanul a reluat luni, 27 iulie, exporturile de petrol prin terminalul maritim al Caspian Pipeline Consortium din portul rusesc Novorossiisk, după ce atacurile cu drone asupra unor petroliere au blocat principala rută prin care țițeiul kazah ajunge pe piețele internaționale. Redeschiderea terminalului este importantă pentru România, în condițiile în care Kazahstanul furnizează peste 60% din petrolul importat, potrivit MediaFax. Vestea este importantă inclusiv pentru R. Moldova, o mare parte din stocurile de carburanți fiind importate din România.

Ministerul Energiei de la Astana a anunțat că operatorul Caspian Pipeline Consortium, cunoscut sub acronimul CPC, a început din nou să primească petrol de la producători și să încarce nave la terminalul din Novorossiisk.

Operațiunile se desfășoară în prezent la două dintre instalațiile offshore ale terminalului. Petrolierele SEAMAJESTY și MILOS încarcă țiței produs de Tengizchevroil, compania care exploatează cel mai mare câmp petrolier din Kazahstan. Autoritățile kazahe au avertizat însă că activitatea va continua în funcție de evoluția situației de securitate din Marea Neagră.

Atacurile au blocat principala conductă petrolieră a Kazahstanului

Terminalul fusese închis temporar după mai multe atacuri cu drone asupra unor nave civile care încărcau petrol în apropierea portului Novorossiisk. Printre vasele afectate s-au numărat petrolierele ASIA, NISSOS IOS și NELSA, aceasta din urmă fiind lovită în timp ce se afla la una dintre instalațiile de încărcare ale CPC.

Rusia a atribuit atacurile Ucrainei, însă Kievul nu a comentat public acuzațiile. Kazahstanul a condamnat loviturile, susținând că navele transportau petrol în cadrul unor operațiuni comerciale legitime și că atacarea lor reprezintă un risc pentru securitatea energetică internațională.

Conducta CPC, cu o lungime de aproximativ 1500 de kilometri, transportă petrol din marile zăcăminte Tengiz, Kashagan și Karachaganak până la Novorossiisk.

Peste 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului trec prin această rută, iar terminalul gestionează volume echivalente cu aproximativ 2% din oferta mondială de țiței.

Închiderea terminalului a obligat companiile kazahe să reducă extracția pentru a evita umplerea capacităților de stocare. Producția zilnică a țării a coborât de la aproximativ 2,16 milioane de barili în luna iunie la aproape un milion de barili, potrivit unor surse din industrie citate de Reuters. Reluarea exporturilor permite repornirea treptată a producției, însă revenirea la nivelurile anterioare ar putea necesita timp.



De ce este important pentru România, dar și pentru R. Moldova

Kazahstanul este principala sursă externă de țiței a României. În perioada ianuarie-noiembrie 2025, România a importat din această țară aproximativ 5,15 milioane de tone de petrol, reprezentând peste 60% din totalul importurilor naționale de țiței.

O mare parte din petrolul kazah ajunge din Novorossiisk, traversează Marea Neagră și este descărcat la terminalul offshore Midia, care deservește rafinăria Petromidia de la Năvodari. Terminalul românesc este amplasat la aproximativ 8,6 kilometri în larg și permite alimentarea directă a celei mai mari rafinării din țară.

În urma prelucrării țițeiului, R. Moldova își asigură stocurile de carburanți importând din România.