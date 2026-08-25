Mai multe programe TV în limba română și reglementări noi privind funcționarea furnizorului public regional de servicii media din Găgăuzia: proiectul, votat în prima lectură

Ponderea programelor TV în limba română și a conținutului autohton în spațiul audiovizual va crește. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care propune modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al R. Moldova și a Legii privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, una dintre principalele prevederi fiind introducerea obligației ca posturile de televiziune să difuzeze, în intervalul 06:00–24:00, cel puțin 50% programe în limba română sau cu dublare în limba română. Excepția se va aplica posturilor destinate comunităților în care o minoritate etnică este majoritară în unitatea administrativ-teritorială respectivă, potrivit unui comunicat al Legislativului.

Proiectul prevede și majorarea, de la 50% la 60%, a cotei minime de servicii de televiziune în limba română sau cu subtitrare ori dublare în română în pachetele distribuitorilor. În același timp, serviciile de televiziune într-o altă limbă nu vor putea depăși 30% din totalul pachetului distribuit, pentru fiecare limbă în parte.

O altă modificare vizează susținerea producției audiovizuale autohtone. Furnizorii de televiziune ar urma să aloce cel puțin 5% din emisia săptămânală operelor audiovizuale realizate de producători independenți din Republica Moldova. De asemenea, cota operelor europene create de producători independenți va crește la cel puțin 10% din emisia săptămânală, dintre care minimum jumătate trebuie să fie opere recente, produse în ultimii cinci ani.

Proiectul prevede și creșterea, de la 10% la 20%, a cotei de opere muzicale ale compozitorilor și artiștilor din Republica Moldova. Cota de 30% pentru operele muzicale în limba română rămâne neschimbată.

Documentul introduce un capitol nou în Codul serviciilor media audiovizuale, care reglementează pentru prima dată structura și modul de funcționare a furnizorului public regional de servicii media al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia. Sunt stabilite prevederi privind numirea directorului, atribuțiile Comitetului managerial, componența și rolul Consiliului de supraveghere regional, precum și Caietul de sarcini, bugetul și răspunderea instituției.

Noile prevederi vizează și protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități. Datele personale ale minorilor colectate de furnizorii de servicii media nu vor putea fi utilizate în scopuri comerciale. Totodată, furnizorii vor prezenta anual Consiliului Audiovizualului un raport privind măsurile întreprinse pentru asigurarea accesibilității serviciilor pentru persoanele cu dizabilități.

Inițiativa transpune, de asemenea, prevederi ale Directivei (UE) 2018/1808 privind serviciile mass-media audiovizuale și urmărește consolidarea capacității Consiliului Audiovizualului de reglementare și control. De asemenea, sunt reglementate măsurile restrictive internaționale aplicabile în domeniul audiovizual, prin stabilirea unor obligații clare pentru furnizorii și distribuitorii de servicii media, inclusiv verificarea partenerilor contractuali, păstrarea documentelor justificative și suspendarea difuzării în cazul încălcării acestor măsuri.

Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați, cu sprijinul Consiliului de experți de pe lângă Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, al experților din cadrul Consiliului Audiovizualului și al reprezentanților Ministerului Culturii.

Modificările legislative urmează să fie examinate de Parlament în lectura a doua. După aprobare, proiectul ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.