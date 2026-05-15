Escrocherii de zeci de mii de lei în capitală. Două persoane au fost reținute

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate mai multe cazuri de escrocherie telefonică, în care victimele au fost convinse să transmită sume mari de bani unor persoane necunoscute, crezând că discută cu reprezentanți ai băncilor, ai poștei sau ai unor instituții de stat, anunță Poliția. Două persoane au fost reținute.

În sectorul Botanica, o femeie de 74 de ani a fost înșelată cu 85 000 de lei.

La Rîșcani, un bărbat de 73 de ani a transmis 160 000 de lei.

În sectorul Buiucani, un bărbat de 42 de ani a rămas fără 72 000 de lei.

„La Buiucani, oamenii legii au reținut în flagrant un curier de 23 de ani, asupra căruia au fost găsiți 300 000 de lei. Un alt curier, cu vârsta de 48 de ani, a fost reținut în sectorul Centru, fiind suspectat de implicare în cel puțin două episoade de escrocherie”.