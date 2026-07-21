Dan Perciun acuză Primăria Chișinău că vrea să vândă terenuri destinate școlilor și grădinițelor: „Consecințele vor fi plătite de părinți și copii timp de zeci de ani”

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, acuză Primăria Chișinău că intenționează să vândă peste cinci hectare de teren public rezervat pentru construirea a două școli și două grădinițe și solicită suspendarea procedurii până la prezentarea unui plan privind dezvoltarea infrastructurii educaționale.

„Dacă pe aceste terenuri vor fi construite alte blocuri, municipalitatea va încasa bani o singură dată, dar va crea probleme mari pentru următoarele decenii: mai mulți copii în școlile deja aglomerate”, a specificat Perciun.



ZdG a solicitat o reacție în acest sens de la reprezentanții Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, dar până la această oră, nu am primit vreun răspuns.

Perciun afirmă că a fost sesizat de consilieri municipali despre intenția municipalității de a înstrăina terenurile, care, potrivit acestuia, ar putea găzdui instituții de învățământ cu o capacitate totală de 1890 de locuri – 1450 în școli și 440 în grădinițe.

Ministrul susține că municipiul se confruntă deja cu supraaglomerarea instituțiilor de învățământ, în condițiile în care unele școli funcționează peste capacitate, iar în unele clase învață câte 40 de elevi.

„În aceste condiții, vânzarea terenurilor rezervate școlilor și grădinițelor nu rezolvă problema. O agravează. Dacă pe aceste terenuri vor fi construite alte blocuri, municipalitatea va încasa bani o singură dată, dar va crea probleme mari pentru următoarele decenii: mai mulți copii în școlile deja aglomerate. Aceasta nu este o administrare eficientă a patrimoniului public”, a scris Perciun pe pagina de Fb.

Potrivit consilierului PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Dumitru Ivanov terenurile vizate sunt:

Bd. Renașterii Naționale – teren unde poate fi construită o școală cu 450 de locuri.

Str. Maria Drăgan – teren unde poate fi construită o școală cu 1000 de locuri și o grădiniță cu 280 de locuri.

Str. Nicolae Sulac – teren unde poate fi construită o grădiniță cu 160 de locuri.

Perciun cere Primăriei Chișinău să răspundă public ce urmează să fie construit pe terenurile vizate, unde vor fi create cele 1890 de locuri în școli și grădinițe și cum vor fi utilizați banii obținuți din eventuala vânzare.

Totodată, ministrul consideră că procedura de înstrăinare ar trebui suspendată până la prezentarea unui plan concret privind reducerea supraaglomerării școlilor și dezvoltarea infrastructurii educaționale în noile cartiere.

Până la această oră, reprezentanții Primăriei Chișinău nu a comentat public acuzațiile formulate de ministrul Educației. ZdG a solicitat o reacție din partea Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare. La numărul de telefon afișat pe site-ul instituției nu a răspuns nimeni. Ulterior, redacția i-a transmis un set de întrebări Alinei Procopciuc, responsabilă de comunicare, însă până la publicarea acestei știri nu a primit un răspuns.

În februarie 2026, ZdG a relatat despre școlile supraaglomerate din Chișinău, unde copiii, învățătorii și profesorii „se sufocă” în clase cu 38–42 de elevi. În aceste școli, ajung să studieze cu câteva sute de elevi peste capacitatea fizică a instituțiilor de învățământ.

Pe de altă parte, tot în Chișinău, conform unor date ale Ministerului Educației și Cercetării, există școli cu deficit de elevi, cu sute de locuri libere la început de an școlar. Fenomenul scoate în față o serie de lacune ale sistemului, dar și lipsa de comunicare între reprezentanții autorităților publice centrale și locale, care se acuză reciproc.

Un alt aspect invocat de către Dan Perciun în timpul conferinței de presă susținute atunci, a fost cel cu privire la faptul că pentru a reduce supraaglomerarea instituțiilor de învățământ ar fi binevenit ca responsabilii de la Primărie să le ceară dezvoltatorilor de blocuri locative să construiască și școli, pe lângă cartiere, așa cum se întâmplă peste hotare.

ZdG i-a întrebat pe responsabilii de la Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare dacă a fost pus în discuție vreodată subiectul respectiv și ce ar trebui să se întâmple ca să li se ceară dezvoltatorilor de blocuri locative să construiască și școli.

„Pe subiectul supraaglomerării unor școli din municipiul Chișinău s-a expus șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi. În ceea ce privește atribuțiile Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, acestea sunt exercitate în strictă conformitate cu legislația în vigoare”, ne-a transmis într-un mesaj comunicatoarea instituției, Alina Procopciuc.

