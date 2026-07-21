Pecrheziții la sediile partidului lui Viktor Orbán

Partidul Fidesz, partidul lui Viktor Orbán și principala formațiune de opoziție din Ungaria, a declarat că procurorii au efectuat marți, 21 iulie, percheziții la sediile unde sunt găzduite serverele sale de internet și a acuzat noul guvern de centru-dreapta că încearcă să-i blocheze activitatea, scrie Reuters.

Procurorii și partidul de guvernământ Tisza nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise prin e-mail. Prim-ministrul Peter Magyar a declarat într-o postare pe Facebook că „așteaptă cu interes informațiile din partea Parchetului”.

Magyar a învins Fidesz, în alegerile din aprilie, obținând o victorie categorică și punând capăt celor 16 ani de guvernare ai formațiunii naționaliste. El a promis să restabilească standardele democratice în Ungaria, țară aflată frecvent în conflict cu Uniunea Europeană pe teme precum statul de drept, corupția și drepturile minorităților.

De la pierderea puterii, însă, Fidesz a acuzat partidul Tisza că adoptă politici autoritare.

„Anchetatorii Parchetului au sosit fără notificare prealabilă la centrul care găzduiește serverele partidului Fidesz, cu intenția de a confisca întregul sistem de comunicații și bazele de date ale partidului. Nu a existat un asemenea precedent în Ungaria din 1990, de la sfârșitul comunismului”, a transmis Fidesz pe Facebook, adăugând că va „rezista tiraniei agresive a partidului Tisza”.

În comunicatul Fidesz nu se precizează unde au avut loc perchezițiile, însă procurorii din județul Bács-Kiskun, din sudul țării, au declarat pentru publicația 24.hu că acțiunea este legată de o anchetă privind „delapidarea și alte infracțiuni” la Fondul Național pentru Cultură (NKA).

Tisza neagă că ar adopta o atitudine autoritară față de adversarii politici. Formațiunea a promis să combată corupția, despre care susține că a fost larg răspândită în timpul administrației Orbán, aceasta fiind parte a demersului său de a readuce Ungaria în centrul politicii europene. Orbán a respins acuzațiile de corupție.

La începutul acestui an, autoritățile au deschis dosare penale împotriva mai multor actuali și foști oficiali în legătură cu decizii de acordare a unor finanțări prin NKA în valoare de peste 53,91 milioane de dolari. Persoanele vizate au negat orice faptă ilegală.

Procedurile penale au fost declanșate după acuzații potrivit cărora NKA ar fi direcționat bani din fonduri publice către artiști și organizații apropiate de Fidesz, printr-un proces netransparent de alocare a granturilor.