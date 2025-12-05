MAE a notificat Federația Rusă despre denunțarea acordului cultural. Când își va încheia activitatea Centrul Cultural Rus

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, pe 5 decembrie, că au fost încheiate toate procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului între Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001.

„Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse despre denunțarea acordului menționat”, potrivit MAE.

Conform prevederilor acordului, acesta a fost încheiat pe o perioadă inițială de cinci ani, fiind ulterior prelungit automat pentru intervale succesive de câte cinci ani. Denunțarea produce efecte în termen de șase luni de la notificare.

„Acordul își va înceta valabilitatea la 4 iulie 2026”, anunță Ministerul.

Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susțin în lectura a doua de 57 deputați, în ședința din 27 noiembrie, potrivit unui comunicat al Legislativului.

Autorii inițiativei susțin că, în contextul actualei situații geopolitice și al riscului ridicat de dezinformare, Acordul cu Federația Rusă poate fi utilizat ca un instrument pentru promovarea unor narațiuni distorsionate, prezentând un risc pentru securitatea informațională a R. Moldova.