Lucrările de reconstrucție a podului din Buțeni au fost finalizate. Valoarea investiției ajunge la 12,3 milioane de lei
Lucrările de reconstrucție a podului de șosea situat în localitatea Buțeni, pe drumul public G104.1 R3 -Buțeni-Molești – G104, km 5,14, r-nul Hîncești, au fost finalizate, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND), fiind reluată circulația pe pod. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 12,3 milioane de lei, mijloace financiare alocate din Fondul Rutier.
Construit în anii ’50 ai secolului XX și având o durată de exploatare de peste 70 de ani, podul se afla într-o stare avansată de degradare, ceea ce a impus restricționarea circulației și demararea lucrărilor de reconstrucție, scrie ANS.
„Podul din Buțeni are o lungime totală de 26,5 metri, o deschidere și o lățime de 12 metri. Acesta dispune de două benzi de circulație, trotuare pietonale și o structură de rezistență formată din 6 grinzi din beton armat. Pentru asigurarea unei fundații solide, în cadrul proiectului au fost bătuți 58 de piloți, iar infrastructura podului a fost complet reconstruită. Rețelele de telecomunicații au fost reamplasate, au fost instalate parapete de siguranță cu o lungime totală de aproximativ 96 m, precum și parapete pietonale pe ambele părți, în lungime totală de 53 m. Proiectul a inclus, de asemenea, lucrări de consolidare a albiei râului Gălbenița în zona podului”, se arată în comunicatul de presă emis de AND.