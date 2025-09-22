Lucrările de reconstrucție a podului din Buțeni au fost finalizate. Valoarea investiției ajunge la 12,3 milioane de lei

Lucrările de reconstrucție a podului de șosea situat în localitatea Buțeni, pe drumul public G104.1 R3 -Buțeni-Molești – G104, km 5,14, r-nul Hîncești, au fost finalizate, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND), fiind reluată circulația pe pod. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 12,3 milioane de lei, mijloace financiare alocate din Fondul Rutier.

Construit în anii ’50 ai secolului XX și având o durată de exploatare de peste 70 de ani, podul se afla într-o stare avansată de degradare, ceea ce a impus restricționarea circulației și demararea lucrărilor de reconstrucție, scrie ANS.