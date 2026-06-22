„Locul Moldovei este în Uniunea Europeană”: UE a anunțat un nou sprijin de peste 260 de milioane de euro pentru R. Moldova la Summitul de la Bruxelles

În cadrul Summitului UE – Moldova, Uniunea Europeană a anunțat un nou sprijin pentru R. Moldova, a anunțat luni, 22 iunie, Comisia Europeană. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, și președinta R. Moldova, Maia Sandu, s-au reunit la Bruxelles la o săptămână după deschiderea istorică a primului grup de negocieri de aderare.

În timpul Summitului, liderii s-au concentrat asupra următorilor pași în procesul de aderare a R. Moldova și asupra aprofundării integrării treptate a R. Moldova în Uniunea Europeană.

„Locul Moldovei este în Uniunea Europeană. Curajul, determinarea și angajamentul cetățenilor săi apropie țara de Uniunea noastră în fiecare zi. Europa este alături de Moldova – pentru reformă, pentru oportunități și pentru un viitor comun în pace, libertate, democrație și prosperitate”, a declarat președinta Ursula von der Leyen.

Astfel, în timpul summitului, a fost anunțată un nou sprijin oferit de UE în valoare de 232,7 milioane de euro pentru reabilitarea drumului Porumbrei–Comrat prin Planul de Creștere;

Liderii au discutat despre provocările regionale și globale, inclusiv consecințele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Aceștia și-au reafirmat angajamentul față de consolidarea rezilienței, securității și instituțiilor democratice ale R. Moldova.

În acest context, o nouă măsură de sprijin în valoare de 11 milioane de euro va consolida rezistența Republicii Moldovei împotriva atacurilor hibride, iar investiții în infrastructura de frontieră în valoare de 17 milioane de euro vor sprijini securitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldovei.

„UE se angajează, de asemenea, să ofere sprijin prin inițiativele relevante ale Scutului European al Democrației. Aceasta continuă să sprijine Moldova în contracararea acțiunilor care vizează destabilizarea, subminarea sau amenințarea suveranității și independenței sale, inclusiv acțiuni care vizează subminarea proceselor sale democratice. Săptămâna trecută, a impus măsuri restrictive împotriva a șase persoane responsabile de astfel de acțiuni”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

R. Moldova este al doilea cel mai mare beneficiar al sprijinului din cadrul Instrumentului European pentru Pace, cu un total de 197 de milioane de euro angajat până în prezent. Sprijinul UE va continua în 2026, un alt pachet consistent fiind în curs de pregătire.

Primul summit UE – R. Moldova a avut loc în iulie 2025.

Moldova este țară candidată la UE din iunie 2022. Pe 15 iunie 2026, UE a deschis oficial primul grup de negocieri din cadrul procesului de aderare, după ce Moldova a îndeplinit criteriile de referință de deschidere necesare.

În martie 2025, UE a adoptat Planul de creștere pentru R. Moldova în valoare de 1,9 miliarde EUR, susținut de Facilitatea de Reformă și Creștere pentru perioada 2025-2027. Acesta este cel mai mare pachet de sprijin financiar acordat vreodată de UE țării. Până în prezent, R. Moldova a deblocat aproximativ 504 milioane EUR în cadrul acestei facilități.

Din 2021, peste 16 milioane de euro au fost mobilizate prin intermediul programului Erasmus+ pentru a sprijini cooperarea cu Republica Moldova în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. În ianuarie 2026, R. Moldova s-a alăturat programului Europa Creativă, programul emblematic al Uniunii Europene de sprijinire a sectoarelor culturale și creative.

Din octombrie 2025, R. Moldova face parte din SEPA, în timp ce cetățenii moldoveni beneficiază de programul „Roam Like at Home” din ianuarie 2026. Îmbunătățirea accesului la piață pentru mai multe produse agricole a consolidat și mai mult integrarea economică a R. Moldova cu UE.