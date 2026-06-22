VIDEO Noi investiții ale UE în R. Moldova, anunțate la Bruxelles: „Moldova a demonstrat că aparține familiei europene”

EU pregătește un pachet de 120 de milioane de euro pentru domeniul securității din R. Moldova și 11 milioane de euro pentru a întări reziliența Europei în fața atacurilor hibride. De asemenea, Uniunea Europeană va investi 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră.

Anunțul a fost făcut pe 22 iunie de către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă comună cu șefa statului Maia Sandu și președintele Consiliului European, Antonio Costa, desfășurată la sfârșitul summit-ului R. Moldova – UE de la Bruxelles.

Șefa Comisiei Europene a menționat în cadrul conferinței că R. Moldova a încheiat 93% dintre reformele pe care trebuia să le realizeze în cadrul Planului de Creștere. Iar dacă R. Moldova va încheia toate reformele până la sfârșitul anului 2026, se vor mai elibera încă 503 milioane de euro.

„Moldova s-a dovedit a fi extrem de reziliență și hotărâtă, a demonstrat că aparține familiei europene”, a subliniat Ursula von der Leyen.

În cadrul conferinței, președinta R. Moldova Maia Sandu a menționat trei acorduri noi.

„Astăzi salutăm trei acorduri noi: Gebauer & Griller și Comisia Europeană au semnat o scrisoare de intenție. Astfel secctorul nostru auto este mai integrat în lanțurile valorice europene. Și Comisia, alături de HiTech Park, își unesc forțele pentru a construi un cluster med-tech. Ministrul Educației și Cercetării a semnat un acord de parteneriat cadru pentru cercetare pentru Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene”, a declarat Maia Sandu.

Luni, 22 iunie, la Bruxelles s-a desfășurat cel de-al doilea Summit R. Moldova – Uniunea Europeană. Discuțiile se vor axa pe subiectul aderării R. Moldova la UE și realizările R. Moldova de până acum în acest proces.

Summitul R. Moldova – Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul dintre Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar.

Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, „Valori fundamentale”, marcând o nouă etapă în parcursul european al R. Moldova.