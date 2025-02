LIVE TEXT Iermak: La Munchen sunt „ foarte furioși” după ce drona rusească a lovit centrala nucleară de la Cernobîl. Război în Ucraina, ziua 1087

UPDATE 13:00 În marja Conferinței de Securitate de la Munchen, liderii europeni sunt indignați de lovitura rusească asupra adăpostului de la centrala nucleară de la Cernobîl, care protejează grupul energetic nr. 4 distrus, potrivit șefului Biroului președintelui ucrainean, Andrii Iermak.

Acesta a dat asigurări că Kievul va transmite „o mulțime de informații” partenerilor săi americani despre atac și despre modul în care rușii „lansează constant drone prin zona Cernobîl, despre amenințările la adresa adăpostului și despre siguranța nucleară pe care o transportă”.

UPDATE 10:17 O dronă de atac rusească cu un focos exploziv a lovit un adăpost care acoperea grupul energetic nr. 4 distrus de la centrala nucleară de la Cernobîl. Structura a fost avariată. Se întâmplă la două zile după ce Trump a declarat că a convenit cu Putin asupra începerii „imediate” a negocierilor pentru încetarea focului.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), la 14 februarie, în jurul orei 1:50, s-a auzit o explozie în apropierea incintei New, care acoperă reactorul distrus. O dronă s-a prăbușit pe acoperișul clădirii de izolare, iar acolo a izbucnit un incendiu.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8