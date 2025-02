Cum s-a încheiat discuția dintre președintele Ucrainei și vicepreședintele SUA, la Munchen: „Trebuie să pregătim un plan”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 14 februarie, că a avut o discuție „bună” cu vicepreședintele american J.D. Vance la Conferința de la Munchen, dar a menționat că mai este de lucru pentru un plan de încheiere a războiului provocat de Federația Rusă, iar în viziunea sa un asemenea plan trebuie să aibă ca obiectiv să-l „oprească” pe președintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters și AFP, citate de Agerpres.

La rândul său, vicepreședintele american a subliniat că obiectivul Statelor Unite este obținerea unei „păci durabile” în Ucraina, „o pace care să nu readucă un conflict în Europa de Est peste câțiva ani”.

J.D. Vance a apreciat de asemenea în fața presei că a avut „o discuție bună” cu Zelenski și a anunțat că vor urma și altele, „în zilele, săptămânile și lunile următoare”.

Președintele ucrainean a spus mai devreme că Ucraina va negocia cu Rusia încheierea războiului numai după ce Kievul, Washingtonul și aliații lor își vor fi stabilit o poziție comună.

I had a good meeting with U.S. Vice President @JDVance. I am grateful to him and his entire team for the discussion, with Secretary of State Marco Rubio and Special Envoy General Keith Kellogg also taking part.



Our teams will continue to work on the document. We addressed many… pic.twitter.com/zYc15vqIz8