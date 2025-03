LIVE TEXT Aproape 100 de drone, lansate asupra Ucrainei în această noapte. Război în Ucraina, ziua 1105

UPDATE 12:00 Jurnalista ucraineană Victoria Roșcina, care a murit, într-o închisoare rusă la 19 septembrie 2024, având 27 de ani, a fost torturată când s-a aflat în captivitatea rusă, au gepistat cei de la „Investigations.Info”, împreună cu organizația pentru drepturile omului „Reporteri fără frontiere”, Suspilne Media și Graty, scrie hromadske.

Victoria a fost capturată în august 2023, după ce s-a dus să facă reportaje în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Ea a fost reținută într-un centru de detenție din zona ocupată de ruși a regiunii Zaporijjea.

Potrivit mărturiilor colegei de celulă a Victoriei, aceasta a fost deținută mai întâi în Energodar și apoi în Melitopol. Femeia a spus că jurnalista avea mai multe cicatrici pe corp – pe brațe și pe picioare, precum și răni de cuțit.

În plus, Victoria i-a spus colegei sale de celulă că a fost torturată cu electroshocker, după care „era toată albastră”.

Apoi, Victoria Roșcina a a început să piardă în greutate: refuza să mănânce și apela constant la ajutorul colegilor săi de detenție.

„Ea cerea constant ajutor. La început spunea că are probleme cu stomacul, că nu îi vine ciclul tot timpul și că are febră. Apoi femeile au observat că pierdea mult în greutate. Vica ajunsese să cântărească până la 30 kg. O ajutam să se ridice, pentru că era într-o asemenea stare încât nici măcar nu-și putea ridica capul de pe pernă”, spune colegul de celulă al Vicoriei.

UPDATE 11:40 În noaptea de 4 martie, armata rusă a lansat 99 de drone de tip Shahed și alte tipuri de drone pe teritoriul Ucrainei. Ca urmare a atacului, au fost afectate mai multe regiuni ale Ucrainei, potrivit hromadske.

65 de drone rusești au fost doborâte în regiunile Harkiv, Poltava, Sumî, Kirovograd, Zaporijjea, Dnipropetrovsk, Donețk, Mîkolaiv și Odesa. Alte 32 de drone inamice de imitație au dispărut de pe radar fără a provoca pagube.

Cu toate acestea, regiunile Odesa, Sumî și Donețk au avut de suferit de pe urma atacului rusesc.

Rușii au locit instalația energetică DTEK din regiunea Odesa. În unele părți ale orașului au fost înregistrate întreruperi de urgență ale energiei electrice. Ca urmare a căderilor fragmentelor de dronă și a undelor de explozie, două case particulare și un centru de afaceri au fost avariate.

UPDATE 11:30 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, marți, planul de reînarmare a Europei (ReArm Europe) în cinci puncte, precizând că acesta va permite disponibilizarea de fonduri de 800 miliarde euro. Statele membre vor putea crește cheltuielile pentru apărare fără a duce la declanșarea procedurii de deficit excesiv.

Von der Leyen a adresat o scrisoare liderilor înainte de întrunirea în ședință a Consiliului European pentru planul de reînarmare a Europei, despre cum pot fi folosite „toate pârghiile financiare pentru statele membre ca să crească cheltuielile pentru apărare”.

Cinci puncte alcătuiesc planul propus de președinta Comisiei Europene.

1. Prima parte permite folosirea finanțărilor publice pentru apărare. Consiliul va în acest sens activizarea clauzei națională a Pactului de Stabilitate și Dezvoltare care va permite creșterea cheltuielilor de apărare fără a declanșa procedura de deficit excesiv. Dacă statele membre cresc cu 1,5 % din PIB cheltuielile apărare, se va crea un spațiu financiar de 600 miliarde euro.

2. Instrument de împrumuturi de 150 miliarde euro, pentru investiții de apărare: capacități paneuropene – apărare antirachetă, sisteme de rachete, drone, sisteme antidronă. E vorba de echipamente achiziționate de statele membre împreună și echipamente care pot fi achiziționate pentru Ucraina.

3. Utilizarea puterii bugetului UE pentru a direcționa mai multe fonduri pentru investițiile de apărare pe termen scurt.

Punctele 4 și 5 au legătură cu capitalul privat.

