ULTIMĂ ORĂ Ursula von der Leyen anunță un plan de reînarmare a Europei, care va disponibiliza fonduri de 800 miliarde euro: „Suntem într-o eră a reînarmării”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, marți, planul de reînarmare a Europei (ReArm Europe) în cinci puncte, precizând că acesta va permite disponibilizarea de fonduri de 800 miliarde euro. Statele membre vor putea crește cheltuielile pentru apărare fără a duce la declanșarea procedurii de deficit excesiv, scrie G4Media.

Von der Leyen a adresat o scrisoare liderilor înainte de întrunirea în ședință a Consiliului European pentru planul de reînarmare a Europei, despre cum pot fi folosite „toate pârghiile financiare pentru statele membre ca să crească cheltuielile pentru apărare”.

Cinci puncte alcătuiesc planul propus de președinta Comisiei Europene.

1. Prima parte permite folosirea finanțărilor publice pentru apărare. Consiliul va în acest sens activizarea clauzei națională a Pactului de Stabilitate și Dezvoltare care va permite creșterea cheltuielilor de apărare fără a declanșa procedura de deficit excesiv. Dacă statele membre cresc cu 1,5 % din PIB cheltuielile apărare, se va crea un spațiu financiar de 600 miliarde euro.

2. Instrument de împrumuturi de 150 miliarde euro, pentru investiții de apărare: capacități paneuropene – apărare antirachetă, sisteme de rachete, drone, sisteme antidronă. E vorba de echipamente achiziționate de statele membre împreună și echipamente care pot fi achiziționate pentru Ucraina.

3. Utilizarea puterii bugetului UE pentru a direcționa mai multe fonduri pentru investițiile de apărare pe termen scurt.

Punctele 4 și 5 au legătură cu capitalul privat.

Reînarmarea Europei va disponibiliza 800 miliarde euro pentru apărare.

We are living in dangerous times.



Europe‘s security is threatened in a very real way.



Today I present ReArm Europe.



A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk