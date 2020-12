VIDEO/ Vlad Bătrîncea și Corneliu Furculiță anunță discuții neformale cu PAS, Platforma DA, PDM și Șor pentru declanșarea anticipatelor

Socialiștii anunță o sesiune de discuții și negocieri pentru dizolvarea Parlamentului și crearea unei foi de parcurs pentru organizarea anticipatelor. PSRM susține că nu va participa în crearea unei majorități Parlamentare.

„Noi înțelegem că acest Parlament nu este funcțional, că anticipate e o soluție de a reseta, am declarat de mai multe ori că acest Parlament este pe finele mandatului său. Pur din ordin juridic cum poate avea loc. Inițiem discuție neformală cu liderii sau reprezentanții formațiunilor parlamentare aleși in 2019, PAS, DA, PDM și Șor. Cele 5 formațiuni să discute despre foaia de parcurs juridică”, a declarat Vlad Bătrîncea.

Vicepreședintele Parlamentului a mai declarat că a văzut cum unii deputați au început să facă presiuni pe judecătorii Curții Constituționale și avertizează că are și dovezi în acest sens.

„Ne pare rău de acest show de prost gust de la ședința de ieri cu vandalizarea bunurilor și care după opinia noastră trebuie refăcute din contul lor. Am văzut cum unii deputați erau în legătură cu Curtea Constituțională. Anul trecut, noi am participat și noi am votat la propunerea colegilor din ACUM judecătorii la Curtea Constituțională. Din moment ce au devenit judecători însă, sunt în afara politicului și nu pot fi supuși diferitor abordări. Observăm sincronizarea pozițiilor pe unele chestiuni. Facem un apel la calm și avertizăm deputații că nu sunt în drept să contacteze și să influențeze judecătorii (…) Dacă doriți să anulați politica bugetar fiscală și alte legi, este dreptul deputaților. Ați comis mai multe încălcăti ale regulamentului. Noi ne-am ținut de norma legală și am votat competent. Puteți aduce argumente și încercați să anulați legea bugetului votată în prima lectură fără a face presiuni pe judecători, să vedem”, a declarat Bătrîncea.