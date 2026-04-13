LIVE TEXT Un bărbat a murit în regiunea Herson, după ce o dronă a lovit o mașină. Mai multe persoane au fost rănite în urma unui atac asupra orașului Herson. Război în Ucraina, ziua 1510

UPDATE 20:20 În satul Ceresenki din regiunea Herson, un bărbat a murit în urma lovirii unei mașini civile de către o dronă rusă, a anunțat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

În prezent, serviciile competente stabilesc identitatea decedatului. De asemenea, în spital se află în prezent încă doi bărbați răniți.

Mai devreme, orașul Herson a fost lovit cu drone. În jurul orei 16:00, forțele ruse au atacat cu o dronă un bloc de locuințe din cartierul central, provocând pagube unui apartament. Nu au existat victime.

Ulterior, aproximativ la ora 16:40, o dronă rusească a lovit o mașină parcată în cartierul Korabelni. În urma acestui atac, cinci persoane au fost rănite. Patru dintre răniți se află în spital, iar unei alte persoane i-a fost acordată asistență medicală la fața locului de către echipa de ambulanță.

UPDATE 16:29 O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite, în urma unui atac rusesc cu drone asupra localității Veliki Burluk din raionul Kupiansk, regiunea Harkiv, au anunțat salvatorii.

Au fost avariate patru case private și trei clădiri agricole. O casă și un autoturism au luat foc.

UPDATE 16:20 Armata rusă a lovit azi dimineață cu rachete de croazieră comunitatea Zolochiv din regiunea Harkiv, a anunțat guvernatorul Oleh Siniehubov. Preliminar, s-a înregistrat impactul a trei bombe aeriene ghidate în satul Riasne.

O femeie de 70 de ani a suferit leziuni grave, iar o femeie de 51 de ani se află în stare medie. Ambele au fost spitalizate. În plus, au fost avariate cel puțin 4 case și clădiri agricole.

Mai târziu în timpul zilei, armata Rusiei a bombardat orașul Bohoduhiv, a transmis guvernatorul.

În urma loviturilor provocate de dronele rusești, două femei în vârstă de 78 și 75 de ani au suferit reacții acute de stres. Acestea au primit asistență medicală la fața locului.

În oraș au fost avariate 10 case private, 6 clădiri agricole și 7 autoturisme.

UPDATE 16:13 Salvatorii au scos cadavrul unei femei de sub dărâmăturile unei clădiri din Kramatorsk, în regiunea Doneț.

În noaptea trecută, forțele ruse au bombardat zona rezidențială a orașului, provocând distrugerea unei clădiri de locuințe. A izbucnit un incendiu, care a fost stins de pompieri.

UPDATE 13:58 Mii de ucraineni au rămas fără energie electrică în urma unui atac rusesc asupra regiunii Cernihiv. Atacul a fost lansat în seara zilei de 12 aprilie, iar rapoartele de la sfârșitul nopții par să sugereze că forțele ruse au încălcat armistițiul ortodox de 32 de ore, transmite The Kyiv Independent.

Forțele ruse au lansat un atac asupra regiunii Cernihiv în seara zilei de 12 aprilie, avariind o instalație energetică și lăsând mii de consumatori fără curent electric în regiune, au declarat oficialii.

Oficialii companiei regionale de energie Chernihiv Oblenergo au transmis pe rețelele de socializare că 12 000 de consumatori au rămas fără curent electric în regiune.

Deși momentul exact al atacului nu a fost imediat clar, rapoartele de la sfârșitul nopții par să sugereze că forțele ruse au încălcat armistițiul ortodox de 32 de ore anunțat anterior, stabilit până la sfârșitul zilei de 12 aprilie.