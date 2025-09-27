LIVE TEXT Zelenski spune că Rusia a atacat Polonia cu 92 de drone, 19 ajungând la graniță. Război în Ucraina, ziua 1312

UPDATE 18:10 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că în noaptea de 10 septembrie, Rusia a atacat Polonia cu 92 de drone, dar doar 19 drone au reușit să treacă granița poloneză, în timp ce restul au fost doborâte. Șeful statului ucrainean i-a informat pe jurnaliști despre acest lucru în cadrul unui briefing, potrivit unui corespondent Ukrinform.

„92 de drone au zburat spre Polonia. Le-am doborât pe toate. 19 au ajuns la destinație. Da, le-am doborât pe teritoriul ucrainean, desigur. Ai putea spune că zburau spre noi, dar putem vedea direcția și, cum se spune, coregrafia acestui zbor. Prin urmare, credem că zburau 92. Le-am doborât pe toate. Credem că 19 au ajuns la destinație. Patru au fost doborâte de polonezi. Nu compar forțele noastre. Noi suntem în război, ei nu”, a spus Zelenski, răspunzând la o întrebare a unui corespondent Ukrinform.

UPDATE 14:30 În noaptea de 27 septembrie, forțele ruse au lovit infrastructura civilă din regiunea Odesa, provocând un incendiu la o instalație de transport. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, potrivit Ukrinform.

„În timpul nopții, Rusia a atacat din nou regiunea Odesa cu drone de atac. Ca și înainte, ținta atacului a fost infrastructura civilă a regiunii”, a scris Kiper.

Potrivit acestuia, în ciuda activității eficiente a forțelor de apărare aeriană, au fost înregistrate pagube, în special la o instalație de infrastructură de transport. Un incendiu a izbucnit, dar a fost stins prompt de serviciile de urgență.

Nu au existat victime.

UPDATE 09:10 Pe 26 septembrie, în jurul orei 23:00, rușii au lansat un atac cu vehicule aeriene fără pilot asupra orașului Zaporijjea.

„În urma atacurilor, a izbucnit un incendiu într-un magazin cu o suprafață de 50 de metri pătrați. Salvatorii au stins rapid incendiul. Două mașini și clădirile din vecinătate au fost, de asemenea, avariate”, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucainei.

Nu au existat victime sau răniți.

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1311 – Ziarul de Gardă