LIVE TEXT Zelenski afirmă că dronele maghiare au încălcat spațiul aerian al Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1311

UPDATE 23:00 Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 26 septembrie că dronele de recunoaștere, probabil aparținând Ungariei, au încălcat spațiul aerian al Ucrainei de-a lungul frontierei, scrie presa ucraineană.

Acesta este primul incident de acest gen raportat.

Într-o declarație publicată pe X, Zelenski a declarat că forțele ucrainene au înregistrat incursiuni ale dronelor deasupra zonelor de frontieră și că evaluările preliminare sugerează că aeronavele fără pilot „efectuau recunoaștere a potențialului industrial al zonelor de frontieră ale Ucrainei”.

„Am dat instrucțiuni ca toate informațiile disponibile să fie verificate și ca rapoartele urgente să fie întocmite cu privire la fiecare incident înregistrat”, a declarat Zelenski .

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins remarcile lui Zelenski, scriind pe X că „Președintele Zelenski își pierde mințile din cauza obsesiei sale anti-maghiare. Acum începe să vadă lucruri care nu există”.

„Începem să vedem o mulțime de lucruri, Peter, inclusiv ipocrizia și degradarea morală a guvernului tău, activitatea deschisă și secretă împotriva Ucrainei și a restului Europei, servind ca un lacheu al Kremlinului”, a răspuns ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha .

Ministerul Apărării din Ungaria a respins, de asemenea, acuzațiile. Ca răspuns la o solicitare de comentarii din partea publicației Telex , ministerul a declarat: „Forțele de Apărare Maghiare nu au efectuat zborul cu drona care ar fi avut loc la granița dintre Ungaria și Ucraina, despre care s-a relatat în presă, și nu au primit nicio instrucțiune în acest sens. Nu am primit nicio informație din partea părții ucrainene cu privire la un astfel de incident, deși suntem în contact permanent cu aceștia.”

Ministerul de Interne al Ungariei a menționat, de asemenea, că exerciții militare sunt în desfășurare în țară până la mijlocul lunii octombrie și că „aliații NATO, dar și partea ucraineană vor fi informați în permanență despre exercițiu”.

În briefing-ul său, Zelenski a mai spus că armata ucraineană a doborât un avion rusesc Su-34 deasupra orașului Zaporijia și a raportat progrese în contraofensiva Dobropillia din regiunea Donețk, revendicând eliberarea a aproape 169 de kilometri pătrați (65 de mile pătrate) de teritoriu și pierderi mari de personal rusesc.

Reclamația privind dronele maghiare vine pe fondul unor preocupări sporite legate de securitate de-a lungul flancului estic al NATO, unde dronele rusești au trecut anterior în România și Polonia, declanșând un răspuns NATO în aceasta din urmă.

Ungaria și Slovacia nu au fost invitate la o videoconferință la nivel înalt din 26 septembrie privind construirea unui „zid al dronelor” de-a lungul frontierei de est a UE, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, pentru Suspilne pe 22 septembrie.

Ungaria și Slovacia, ambele menținând legături mai strânse cu Rusia de la începutul invaziei sale la scară largă în Ucraina, s-au opus frecvent măsurilor mai dure ale UE împotriva Moscovei.

UPDATE 21:30 Autoritățile din statul Schleswig-Holstein, nordul Germaniei, au raportat observarea mai multor drone în noaptea de 26 septembrie, potrivit postului de televiziune german NDR, trasnmite The Kyiv Independent.

Incidentele au loc în contextul în care dronele și aeronavele militare rusești au intrat din ce în ce mai mult în spațiul aerian NATO, ceea ce a dus la o alertă și o pregătire sporite în întreaga alianță. Încălcări recente au fost raportate în Estonia, Polonia și România.

Ministerul de Interne din Kiel a declarat că anchetele sunt în curs de desfășurare și că sistemele de apărare împotriva dronelor au fost consolidate în coordonare cu alte state din nordul Germaniei. Autoritățile suspectează că dronele ar putea fi legate de spionaj, a relatat NDR .

În Danemarca, spațiul aerian de deasupra aeroportului Aalborg din nordul Iutlandei a fost închis peste noapte, pe 26 septembrie, după ce poliția a raportat și o dronă neidentificată, a declarat postul de televiziune danez TV2.

Închiderea a durat aproximativ o oră, mai multe zboruri fiind anulate și două avioane care soseau fiind deviate.

Aceasta a marcat a treia întrerupere a traficului pe aeroportul Aalborg în mai puțin de o săptămână. Pe 24 septembrie, operațiunile au fost suspendate după ce dronele au fost detectate în apropierea unei baze militare, determinând Copenhaga să ia în considerare invocarea Articolului 4 al NATO.

Anterior, pe 22 septembrie, Aeroportul din Copenhaga, cel mai aglomerat aeroport din nordul Europei, și- a oprit și el operațiunile din cauza observărilor de drone. Autoritățile norvegiene au închis temporar Aeroportul din Oslo în circumstanțe similare.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat că originea dronelor rămâne neclară și că nu există dovezi care să le lege direct de Rusia.

Zborurile cu drone coincid cu o creștere notabilă a încălcărilor spațiului aerian aliat de către Rusia.

Trei avioane rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei pe 19 septembrie, determinând Tallinn-ul să solicite consultări NATO în temeiul Articolului 4.

Polonia a doborât drone rusești în timpul unui atac în masă asupra Ucrainei pe 10 septembrie, marcând prima dată când NATO a angajat resurse rusești deasupra teritoriului său de la invazia la scară largă. România a raportat o încălcare similară pe 13 septembrie, lansând avioane F-16 după ce a detectat o dronă rusească.

Alianța și-a consolidat apărarea prin misiunea sa Eastern Sentry, pe fondul provocărilor tot mai numeroase.

UPDATE 19:30 O dronă rusească a lovit un centru comercial din districtul Kyiv din Harkiv pe 26 septembrie, rănind patru persoane, au declarat oficialii locali.

Harkiv, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, se află la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Rusia și a fost o țintă frecventă a atacurilor aeriene de la începutul invaziei la scară largă.

Guvernatorul regiunii Harkiv Oleh Syniehubova declarat că drona a lovit acoperișul unui magazin de mobilă, rănind patru persoane.

Primarul Ihor Terekhov a confirmat atacul, spunând că drona implicată a fost identificată preliminar ca fiind o „Molniya” de fabricație rusească. El a precizat că toate cele patru persoane rănite primesc îngrijiri medicale.

Terekhov a adăugat că dronele rusești au avariat și un autobuz municipal care transporta pasageri în apropiere. Nu au fost raportate persoane rănite în autobuz.

UPDATE 16:36 Peskov a numit „iresponsabile” declarațiile privind disponibilitatea NATO de a doborî avioanele militare rusești în spațiul aerian al alianței, scrie BBC.

„Nici nu vreau să comentez așa ceva, este o declarație extrem de iresponsabilă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției TASS, ca reacție la o publicație Bloomberg, în care se susținea că diplomați europeni ar fi avertizat Moscova că sunt pregătiți să doboare avioane militare rusești.

„Este extrem de iresponsabil, pentru că acuzațiile aduse Rusiei că avioanele sale militare ar fi încălcat spațiul aerian al altcuiva și ar fi pătruns în teritoriul altcuiva sunt nefondate. Nu au fost prezentate dovezi convingătoare în acest sens”, a adăugat Peskov.

UPDATE 14:57 Volodimir Zelenski consideră că în decurs de jumătate de an s-a schimbat atitudinea lui Trump față de Putin, iar fostul președinte american a înțeles că liderul rus nu îi va aduce succes. El a spus acest lucru într-un interviu pentru Axios, potrivit BBC.

Președintele Ucrainei a spus că a fost bucuros să citească postarea lui Donald Trump, în care acesta a scris că Ucraina poate învinge. Zelenski a vorbit pozitiv și despre întâlnirea cu Trump la New York: președintele SUA s-a pregătit temeinic pentru discuție, a înțeles că Putin nu câștigă în prezent pe câmpul de luptă, iar cel mai important, Trump a realizat că ucrainenii sunt demni de încredere, susține Zelenski.

„El înțelege că Putin se joacă cu el,” a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a mai spus că i-a transmis lui Trump un singur lucru de care are nevoie Kievul, dar nu a dorit să dezvăluie despre ce este vorba.

„Este vorba despre armament?”, a întrebat jurnalistul Barak Ravid. Zelenski a confirmat și a adăugat că nu are nevoie de acel armament pentru a-l folosi împotriva Rusiei, ci pentru a-l forța pe Putin să se așeze la masa negocierilor.

Zelenski a mai declarat că reacția țărilor NATO la încălcarea spațiului lor aerian de către Rusia a fost slabă.

UPDATE 11:57 În dimineața zilei de 26 septembrie, trupele ruse au atacat Hersonul cu bombe aeriene, scrie hromadske.

În decurs de o oră, asupra orașului au fost aruncate aproximativ 15 bombe aeriene, a comunicat șeful Administrației Regionale a Hersonului, Alexander Prokudin.

În urma atacului, o persoană a murit, a informat Parchetul regional din Herson.

UPDATE 08:42 În noaptea de 26 septembrie, Rusia a atacat Ucraina cu 154 de drone, aproximativ 80 dintre acestea fiind de tip Shahed, iar celelalte – de tip Gerbera și alte tipuri de drone.

Atacul aerian a fost respins de Forțele de Apărare ale Ucrainei. Conform datelor preliminare, la ora 07.30, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 128 de drone în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Au fost înregistrate 26 de lovituri ale dronelor în 9 locații, precum și căderea celor doborâte sau fragmentelor lor într-o singură locație.