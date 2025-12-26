LIVE TEXT Zelenski și Merz au discutat despre viitoarea întâlnire cu Trump: „Continuăm să acționăm împreună cu europenii”. Război în Ucraina, ziua 1401

UPDATE 22:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz despre pregătirile pentru întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump, în Florida. Potrivit Ukrinform, Zelenski a relatat acest lucru pe Telegram.

„Am vorbit cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Ne coordonăm pozițiile și toți cei din Europa trebuie să fie pe aceeași lungime de undă în apărarea modului nostru de viață european, a independenței statelor noastre și a păcii în Europa. Trebuie să existe pace”, a spus el.

Potrivit lui Zelenski, au discutat despre pregătirile pentru întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump.

„L-am informat despre munca noastră cu trimisii SUA – ne amintim cu toții formatul întâlnirii de la Berlin și productivitatea care s-a obținut acolo. Exact așa continuăm să lucrăm. Am convenit să continuăm să acționăm împreună cu europenii”, a subliniat Zelenski.

UPDATE 16:27 În noaptea de 26 decembrie, trupele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică „Iskander” și 99 de drone, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Din totalul dronelor, aproximativ 60 dintre dronele lansate erau de tip „Shahed”.

Atacul aerian a fost respins de aviație. Preliminar, apărarea antiaeriană a neutralizat 73 de drone rusești în nordul, sudul și estul țării. Lovituri de rachetă și drone de atac au fost înregistrate în 16 locații.

UPDATE 16:13 Acordul dintre Ucraina și SUA este aproape gata, iar problema semnării lui depinde de modul în care va decurge întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit Meduza.

„În opinia mea, văd acum că între noi și Statele Unite acordul este aproape gata, iar întrebarea dacă să fie semnat sau nu este deja o chestiune secundară, după părerea mea, în funcție de formatul în care va avea loc întâlnirea noastră”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor.

Potrivit președintelui ucrainean, au fost pregătite primele ciorne ale mai multor documente. Totodată, rămân probleme care trebuie discutate la nivelul liderilor statelor. În special, este vorba despre garanțiile de securitate, chestiunile teritoriale și dezvoltarea economică.

Zelenski a menționat că există 20 de puncte și patru părți — Ucraina, SUA, Rusia și UE —, astfel încât un tratat final de pace nu poate fi semnat fără coordonarea cu toți. În același timp, înțelegerile bilaterale sunt discutate separat, a precizat el.

Liderul de la Kiev a confirmat, de asemenea, că întâlnirea cu Trump va avea loc, cel mai probabil, pe 28 decembrie, în Florida.

UPDATE 13:32 În satul Khodiakovka, din regiunea Kursk, o dronă ucrainean a atacat un civil în vârstă de 57 de ani, care se deplasa cu bicicleta, iar acesta a murit, afirmă guvernatorul Alexander Khinștein, potrivit BBC.

Totodată, potrivit lui, în satul Krupeț, din raionul Rîlsk, un pompier în vârstă de 54 de ani a fost rănit în urma atacului unei drone și a fost transportat la spital cu răni provocate de șrapnel.

UPDATE 13:11 Pe 26 decembrie, trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Uman din regiunea Cerkas. În urma atacului, șase persoane au fost rănite, a informat șeful Administrației Regionale Cerkas, Igor Tabureț.

Potrivit acestuia, printre răniți se numără și doi copii. Tuturor victimelor li se acordă asistența necesară.

În oraș s-au înregistrat și distrugeri ale infrastructurii rezidențiale ca urmare a atacului rus. Toate serviciile necesare lucrează la fața locului, potrivit oficialului.

UPDATE 10:12 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a confirmat că se va întâlni în viitorul apropiat cu președintele SUA, Donald Trump. Zelenski a declarat că negociatorul-șef al delegației ucrainene, Rustem Umerov, l-a informat despre ultimele sale contacte cu partea americană.

„Nu pierdem nicio zi. Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump – în viitorul apropiat. Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, a scris șeful statului ucrainean.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

UPDATE 08:15 A crescut numărul răniților în urma atacului rus asupra unui bloc de cinci etaje din Cernihiv. După cum a comunicat Poliția Națională a Ucrainei, se știe deja despre 10 răniți și o femeie decedată.

La locul atacului continuă să lucreze forțele de ordine și echipele de salvare: polițiști, criminaliști, geniști, salvatori ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență și toate serviciile de urgență.