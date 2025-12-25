LIVE TEXT Armata rusă a atacat un bloc cu cinci etaje. Numărul victimelor. Război în Ucraina, ziua 1400

UPDATE 18:12 Trupele ruse au lovit un bloc de cinci etaje în Cernigiv.

Șeful Administrației Regionale a Oblastului Cernigiv, Viaceslav Ciaus, a informat că sunt opt răniți, dintre care trei se află în stare gravă. El a precizat, de asemenea, că în urma atacului a murit o femeie în vârstă de 80 de ani.

UPDATE 16:55 La prânz, pe 25 decembrie, soldații ruși au bombardat intens centrul orașului Herson, ucigând un bărbat și rănind alte două persoane, a raportat de șeful Administrației Regionale a Hersonului, Alexander Prokudin.

„La amiază, ocupanții au lovit cinic piața, unde oamenii se pregăteau pentru sărbători. În urma numeroaselor atacuri, magazinele au fost distruse”, a scris Prokudin.

Atacul rus a luat viața unui angajat al pieței în vârstă de 47 de ani, care se afla la locul de muncă în momentul atacului. În plus, alte două persoane au fost rănite.

UPDATE 13:30 Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 35 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi, au raportat autoritățile locale pe 25 decembrie, scrie The Kyiv Indepedent.

Rusia a lansat 131 de drone asupra Ucrainei peste noapte, a declarat Forțele Aeriene. Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 106 drone. Cel puțin 22 de drone au reușit să treacă, atacând 15 locații.

Atacurile rusești de peste noapte au lăsat fără curent electric mai mulți locuitori din regiunile Cernihiv, Sumî, Dnipropetrovsk, Harkiv și Odesa. În regiunea Odesa, întreruperile au fost agravate de pagubele provocate de atacurile rusești anterioare, a declarat Ministerul Energiei.

În regiunea Harkiv, un atac rusesc asupra centrului regional al orașului Harkov a ucis un bărbat în vârstă de 51 de ani și a rănit alte 15 persoane – 14 bărbați și o femeie. Atacuri separate au rănit un bărbat în vârstă de 64 de ani în satul Mytrofanivka și un bărbat în vârstă de 56 de ani în Podoly, potrivit guvernatorului Oleh Syniehubov.

În regiunea Odesa, un atac rusesc a ucis o persoană și a rănit alte două. Forțele rusești au vizat, de asemenea, infrastructura portuară și industrială a regiunii, declanșând un incendiu, a declarat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei .

În regiunea Zaporijjea, cinci persoane au fost rănite într-un atac rusesc asupra centrului regional al orașului Zaporijia, a anunțat administrația militară locală.

În regiunea Sumî , atacurile rusești au rănit patru persoane în ultima zi, inclusiv o fată de 17 ani din comunitatea Sumî, potrivit administrației militare locale.

În regiunea Herson, atacurile rusești au rănit trei persoane în ultima zi, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

În regiunea Donețk, două persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra orașului Kostiantynivka, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin.

În regiunea Dnipropetrovsk , un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost rănit în districtul Nikopol de către un atac rusesc, potrivit guvernatorului Vladislav Haivanenko.

În regiunea Cernihiv, forțele ruse au vizat infrastructura critică din centrul regional al orașului Cernihiv, rănind o persoană, a anunțat Consiliul Local Cernihiv.

În regiunea Cernihiv, un atac cu dronă a lovit o mașină în comunitatea Snovsk, ucigând un șofer în vârstă de 63 de ani. Un alt atac cu dronă în aceeași zonă a rănit o femeie în vârstă de 37 de ani. O dronă rusească FPV a lovit, de asemenea, o mașină în satul Novhorod-Siverskyi, ucigând un bărbat în vârstă de 39 de ani, a declarat guvernatorul Viacheslav Chaus.

UPDATE 11:30 În noaptea de 25 decembrie, armata rusă a atacat cu 131 de drone de atac, lansate din direcțiile: Kursk, Orel, Primorsko-Ahtarsk, Donețk, Hvardiiske și Chauda, raportează Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic (REB) și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât/neutralizat 106 drone inamice de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 22 de drone de atac în 15 locații.

UPDATE 10:15 În urma loviturilor asupra infrastructurii portuare și industriale a izbucnit un incendiu. Au fost avariate clădiri de depozitare, de producție și administrative. O persoană și-a pierdut viața, iar altele două au fost rănite, raportează Serviciul.

Pompierii au lichidat toate focarele de incendiu. La fața locului au intervenit 51 de salvatori și 11 unități de tehnică ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

UPDATE 9:40 Forțele ruse au atacat Harkivul, precum și comunitățile Solonițivka, Derhaci și Blizniukî, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.