LIVE TEXT Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia își oprește cea mai productivă unitate după un atac cu drone. Război în Ucraina, ziua 1321

UPDATE 22:00 O rafinărie de petrol din orașul Kirishi din regiunea Leningrad din Rusia și-a oprit principala unitate de procesare a țițeiului, CDU-6, în urma unui recent atac cu drone ucrainene, a relatat Reuters.

Unitatea CDU-6 are o capacitate de 160.000 de barili pe zi — aproximativ 40% din producția totală a rafinăriei. Reparațiile ar putea dura aproximativ o lună.

Armata ucraineană a confirmat că a atacat rafinăria de petrol Kirishi, una dintre cele mai mari din Rusia, în noaptea de 4 octombrie, declanșând un incendiu.

Instalația, situată la peste 800 de kilometri (500 de mile) de granița cu Ucraina, a fost deschisă abia în 2017 și reprezintă 6,6% din volumele totale de rafinare a petrolului din Rusia.

Se pare că rafinăria repornește o altă unitate de țiței care a fost avariată într-un atac cu drone la mijlocul lunii septembrie.

În timp ce reparațiile sunt în desfășurare, se așteaptă ca uzina să funcționeze la o capacitate de 70%, prin împingerea altor unități dincolo de limitele lor normale.

Rafinăria din regiunea Leningrad a mai fost vizată de cel puțin trei ori – în septembrie și martie anul acesta și în martie 2024.

Armata ucraineană a revendicat anterior responsabilitatea pentru atacurile din septembrie și martie 2025.

În noaptea de 6 octombrie, dronele ucrainene au atacat Crimeea ocupată de Rusia, lovind terminalul petrolier din Feodosia.

Forțele ucrainene au intensificat atacurile asupra industriei petroliere a Rusiei și a altor părți ale complexului său militar-industrial în ultimul an, perturbând operațiunile și agravând deficitul de combustibil la nivel național.

Kievul consideră rafinăriile de petrol rusești drept ținte militare legitime care finanțează și alimentează efortul de război al Moscovei.

UPDATE 18:40 Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia va „face tot posibilul” pentru a împiedica extracția gazelor naturale în Ucraina, transmite hromadske.ua.

„Desigur, trebuie să fim pregătiți pentru orice. Este normal să privim lucrurile în mod realist. Rusia va face tot posibilul pentru a ne împiedica să extragem gazele noastre naturale. Va fi dificil să protejăm toate acestea. Sarcina stabilită este să avem în paralel bani pentru importul de gaz, astfel încât oamenii să aibă gaz. Înțelegem ce sumă de bani este necesară și considerăm că vom fi pregătiți pentru o astfel de provocare”, a spus Zelenski.

El a adăugat că Ucraina va apăra obiectivele de alimentare cu energie electrică.

„Ce se va întâmpla cu energia electrică – astăzi mi-e greu să spun. Vom fi pregătiți pentru toate provocările. Lucrăm în fiecare zi la asta. Ne vom apăra, vom lupta. Rușii trebuie să știe că, pas cu pas, vom crește producția de tot ceea ce este necesar pentru ca și ei să experimenteze ceea ce experimentăm noi”, a mai adăugat acesta.

Potrivit hromaske.ua, trupele ruse au intensificat atacurile asupra infrastructurii civile și energetice a Ucrainei. Compania Naftogaz a anunțat că atacul asupra obiectivelor sale din noaptea de 3 octombrie a fost cel mai intens de la începutul războiului. Președintele Volodimir Zelenski a menționat că numai asupra obiectivelor de gaze ocupanții au lansat 35 de rachete.

În ziua de 4 octombrie, rușii au deschis focul asupra comunității Shostka din regiunea Sumî, atacând gara feroviară.

În noaptea de 5 octombrie, trupele ruse au lansat o nouă atac combinat masiv asupra obiectivelor infrastructurii de gaze. Obiectivele energetice au fost, de asemenea, vizate.

UPDATE 16:54 Armata rusă a atacat orașul Sumî. În urma atacului rusesc, acoperișul unei maternități a luat foc, anunță de Andriy Yermak, șeful Cabinetului Președintelui Ucrainei, și Artem Kobzar, primarul interimar al orașului Sumî

„Explozia pe care am auzit-o cu toții în oraș a fost un atac asupra uneia dintre unitățile sanitare. Rapoartele preliminare indică faptul că a fost o dronă. Din fericire, toată lumea era la adăpost, așa că nu au existat victime”, a spus Kobzar.

Potrivit lui Yermak, în momentul atacului, în interiorul centrului perinatal se aflau 11 copii, 35 de pacienți și 120 de membri ai personalului.

UPDATE 14:58 Forțele ruse au lansat un atac cu obuze asupra satului Stepanivka din regiunea Herson. O persoană a fost ucisă și mai multe rănite, inclusiv copii, scrie Hromadske.

În timpul atacului armatei ruse au fost vizate locuințe private civile. Un obuz a lovit două case private în care locuiau familii cu copii.

O locuitoare locală în vârstă de 69 de ani a fost ucisă. Două minore, în vârstă de 12 și 16 ani, împreună cu părinții lor – o femeie de 37 de ani și un bărbat de 47 de ani – sunt spitalizați.

O fată în vârstă de 2 ani și 11 luni a fost dusă la spital. A fost diagnosticată cu comoție cerebrală și leziuni cranien, scrie sursa citată.

UPDATE 12:51 Dronele ucrainene au atacat Crimeea ocupată de Rusia în noaptea de 6 octombrie, lovind terminalul petrolier din Feodosia, scrie Kyiv Independent.

Terminalul, situat la aproximativ 250 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina, este cea mai mare instalație de depozitare a petrolului din Crimeea. Acesta poate conține până la 250 de mii de tone de combustibil, care aprovizionează forțele rusești.

Sursa citată scrie că explozia a declanșat un incendiu vizibil de la zeci de kilometri distanță, în timp ce alte explozii au fost raportate în apropierea aerodromurilor Saki și Kacha.

Ministerul Apărării din Rusia a susținut că a interceptat 251 de drone ucrainene peste noapte, inclusiv 40 deasupra Crimeii.

Ultima dată, Ucraina a atacat depozitul petrolier din Feodosia în octombrie 2024, determinând autoritățile locale de ocupație numite de Rusia să declare stare de urgență. Kyiv Independent scrie că atacul are loc pe fondul intensificării campaniei Ucrainei împotriva infrastructurii energetice rusești. Lipsa de combustibil s-a agravat în Crimeea și Sevastopolul ocupate, aproximativ 50% dintre benzinării oprind vânzările de benzină, a relatat publicația de afaceri rusă Kommersant pe 24 septembrie.

Potrivit Financial Times, 16 dintre cele 38 de rafinării de petrol ale Rusiei au fost lovite din august 2025, forțând exporturile de motorină rusească să scadă la cel mai scăzut nivel din 2020.

UPDATE 11:03 Armata rusă a atacat Ucraina cu 116 drone de atac de tip „Shahed”, „Gerbera” și alte tipuri. Forțele ucrainene de apărare aeriană raportează că au neutralizat 83 de ținte.

Federația Rusă a lansat dronele din localitățile Millerovo, Kursk, Bryansk, Primorsko-Ahtarsk și Gvardeyskoye, din Crimeea ocupată temporar.

Conform armatei ucrainene, atacul aerian a fost respins de aeronave, unități de război electronic, sisteme fără pilot.

În urma atacurilor, au înregistrate lovituri de la 30 de drone de atac în șapte locații. În special, a avut de suferit orașul Harkiv. Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a raportat că atacul a avariat locuințe private, depozite, garaje și mașini. Rapoartele preliminare indică faptul că patru persoane au fost rănite.

UPDATE 8:22 Până la 5000 de soldați cubanezi participă activ la invazia Rusiei în Ucraina, scrie Reuters, citând o un document intern al Departamentului de Stat al SUA.

„După Coreea de Nord, Cuba este cel mai mare contribuitor de trupe străine la agresiunea Rusiei, cu aproximativ 1000 până la 5000 de cubanezi luptând în Ucraina”, se arată în document.

SUA au difuzat un document neclasificat, care arată detalii despre sprijinul Cubei pentru războiul Rusiei din Ucraina, ca parte a campaniei sale de contracarare a unei rezoluții a Națiunilor Unite care solicită Washingtonului să ridice embargoul asupra națiunii caraibiene, care este în vigoare din 1960.

Documentul trimis la zeci de misiuni americane, recomandă diplomații să îndemne guvernele străine să se opună rezoluției, care a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU în fiecare an din 1992.

Deși rezoluția ONU are o valoare simbolică, numai Congresul SUA poate ridica în cele din urmă embargoul, scrie Reuters.

Sursa citată scrie că Moscova recrutează luptători străini din țări precum Nepal, Somalia, India și Cuba încă de la începutul invaziei sale la scară largă din 2022. Anul trecut, Bloomberg a relatat că Rusia oferea plăți generoase și promisiunea cetățeniei luptătorilor cubanezi, în ciuda încercărilor Havanei de a reduce recrutarea. La acea vreme, numărul recruților cubanezi era raportat la câteva sute.

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1320