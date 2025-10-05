LIVE TEXT Salvatorii și poliția din Ucraina încă lucrează asupra locurilor atacate de Rusia. Război în Ucraina, ziua 1320

UPDATE 18:00 Regiunile Lvov și Zaporijjea au avut cel mai mult de suferit în urma atacului masiv combinat al Rusiei din noaptea de 4 spre 5 octombrie. Clădiri rezidențiale, instalații energetice și un centru oncologic au fost avariate, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

În regiunea Lvov, atacul rus a distrus o casă privată. Patru persoane au murit, inclusiv o fată de 15 ani. Există informații preliminare despre persoanele aflate sub dărâmături. Salvatorii lucrează la fața locului, iar ancheta este în desfășurare.

În Zaporijjea, o persoană a murit, peste zece au fost rănite. Serviciul de Urgență din Ucraina și poliția s-au aflat la fața locului încă din primele minute, sub amenințarea ridicată a unor atacuri repetate. Numărul maxim de forțe și unități a fost direcționat pentru salvarea și asistența victimelor.

Salvatorii au stins 10 din cele 13 incendii izbucnite în urma atacului. Anchetatorii au primit deja peste 250 de rapoarte despre distrugeri în Zaporijjea și 140 în Lvov.

Peste 110 mii de consumatori din diferite regiuni au rămas fără electricitate din cauza bombardamentelor.

UPDATE 15:08 Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că, dacă Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete Tomahawk, capabile să lovească adânc în teritoriul Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relațiilor dintre Moscova și Washington, notează Reuters, citat de HotNews.ro.

La mai puțin de două luni după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin, la summitul din Alaska, perspectiva păcii pare și mai îndepărtată. Forțele ruse înaintează în Ucraina, drone rusești ar fi pătruns în spațiul aerian al NATO, iar Washingtonul vorbește acum despre o posibilă implicare directă în atacuri în interiorul celei mai mari puteri nucleare din lume.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat luna trecută că Washingtonul analizează o cerere a Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească adânc în teritoriul Rusiei, inclusiv la Moscova, deși nu este clar dacă a fost luată o decizie finală.

„Acest lucru va duce la distrugerea relațiilor noastre sau, cel puțin, a tendințelor pozitive care au apărut în aceste relații”, a declarat Putin într-un clip video difuzat duminică de Pavel Zarubin la televiziunea publică rusă.

Totodată, Putin a declarat joi că este imposibil ca rachetele Tomahawk să fie utilizate fără participarea directă a personalului militar american și că, prin urmare, o eventuală livrare către Ucraina ar declanșa „o etapă calitativ nouă a escaladării”.

UPDATE 11:23 Ucraina a fost ținta unui atac masiv seara trecută, când Rusia a lansat peste 500 de drone asupra mai multor regiuni, a anunțat Serviciul de Urgență al Ucrainei.

„În această noapte, Ucraina a fost din nou sub un atac combinat rusesc – peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac. Acestea au fost lovite cu rachete de croazieră, „Shaheed” și inclusiv „Daggers”. Regiunile Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporijjea, Cernihiv, Sumî, Harkov, Herson, Odesa, Kirovohrad au fost atacate. Până în prezent, se știe că aproximativ 10 persoane au fost rănite în atac. Din păcate, cinci au murit”, scrie Serviciul de Urgență.

Rușii au lovit și infrastructura Ucrainei.

„Avem nevoie de mai multă protecție, de o implementare mai rapidă a tuturor acordurilor de apărare, în special în ceea ce privește apărarea aeriană, pentru a face ca această teroare aeriană să fie lipsită de sens. Un armistițiu unilateral pe cer este posibil și poate deschide calea către o diplomație reală. America și Europa trebuie să acționeze pentru a-l forța pe Putin să se oprească”, se arată în mesaj.

UPDATE 09:10 Peste 73 de mii de utilizatori au rămas fără curent electric în Zaporijjea în urma unui atac peste noapte. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia, potrivit Ukrinform.

„Peste 67 de mii de clienți din centrul regional și peste 6000 din districtul Zaporijjea sunt fără curent electric”, a clarificat el.

Echipele responsabile de energie au început deja lucrările de restaurare, finalizarea fiind așteptată până la sfârșitul zilei, a subliniat Fedorov.

Forțele ruse au lansat cel puțin 10 atacuri asupra Zaporijjea folosind drone și bombe aeriene ghidate (KAB), provocând întreruperi ale alimentării cu energie electrică și apă în mai multe districte.

Rapoartele anterioare au afirmat că numărul răniților în oraș a crescut la nouă, o persoană fiind ucisă. Clădiri rezidențiale au fost distruse și au fost raportate incendii.