LIVE TEXT Crucea Roșie Rusă pregătește rezerve de ajutor umanitar pentru Crimeea ocupată, pe fondul situației de urgență declanșate de atacurile ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1598

UPDATE 19:27 Crucea Roșie Rusă a început să formeze rezerve suplimentare de ajutor umanitar pentru Crimeea și Sevastopol, în contextul regimului de situație de urgență instituit în peninsula anexată la 26 iunie, scrie The Moscow Times.

Potrivit organizației, filiala Crucii Roșii din Crimeea a pregătit deja 800 de pachete alimentare și 700 de seturi de produse de igienă, precum și 43 de tone de apă potabilă. De asemenea, au fost colectate mijloace tehnice de reabilitare, inclusiv scaune cu rotile, cadre de mers, bastoane și cârje.

În Sevastopol a fost creată o rezervă de 600 de pachete alimentare și de produse de igienă. Ajutorul este destinat persoanelor cu dizabilități din grupele I și II, persoanelor strămutate în perioada 2025–2026, precum și celor aflate în situații dificile.

Totodată, pentru Sevastopol, Crucea Roșie Rusă achiziționează o instalație mobilă de purificare a apei, care ar urma să fie utilizată în cazul unor întreruperi ale alimentării cu apă. Aceasta va fi amplasată în Centrul de sprijin pentru populație în situații de urgență, care urmează să fie deschis pe 15 iulie.

În cadrul centrului, locuitorii vor putea primi ajutor umanitar, vor avea acces la surse de alimentare electrică de rezervă, își vor putea încărca dispozitivele mobile, iar în cazul întreruperilor de curent vor putea utiliza rețeaua Wi-Fi și calculatoare. Pentru persoanele care au nevoie de sprijin psihologic a fost organizată o linie telefonică gratuită.

Măsurile suplimentare de sprijin sunt adoptate pe fondul crizei persistente din peninsulă. Regimul de situație de urgență a fost introdus la 26 iunie, după o serie de atacuri ale Forțelor Armate ale Ucrainei asupra unor obiective ale infrastructurii energetice, care au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică și apă.

Potrivit autorităților ruse, problemele cu furnizarea energiei electrice afectează în prezent cel puțin 18 din cele 29 de orașe și raioane ale Crimeei. Comandantul Forțelor de Sisteme fără pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, a declarat anterior că doar în perioada 1–8 iulie au fost lovite peste 50 de obiective energetice din peninsulă.

UPDATE 16:18 Un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol din Moscova, potrivit canalelor de monitorizare de pe Telegram, scrie The Kyiv Independent. Deocamdată, cauza izbucnirii focului nu a fost confirmată oficial.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată coloane dense de fum negru ridicându-se de pe teritoriul rafinăriei, situată în cartierul Kapotnia din Moscova. Canalul de monitorizare Exilenova+ a relatat despre incendiu, însă autoritățile ruse nu au oferit, până în prezent, informații oficiale privind cauza acestuia.

Rafinăria de Petrol din Moscova, operată de Gazprom Neft, este principalul furnizor de benzină și motorină pentru capitala Rusiei și regiunea din jurul acesteia.

Rafinăria de petrol din Moscova este puțin probabil să își reia activitatea înainte de sfârșitul anului 2026, după ce a suferit pagube semnificative în urma atacurilor cu drone ucrainene din prima jumătate a acestui an, scrie sursa citată.

UPDATE 14:27 Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) ar fi pregătit un atac cu drone asupra aerodromului militar din Rostov, scrie Meduza.

Potrivit FSB, un cetățean rus, care urma să execute atacul, s-ar fi prezentat de bunăvoie la autorități și ar fi dezvăluit planul. Serviciul rus afirmă că acesta fusese recrutat de GUR și că urma să primească o recompensă financiară după atac, fiind deja plătit cu un avans de 20% din suma promisă.

FSB susține că atacul urma să fie efectuat cu 13 drone, fiecare încărcată cu peste un kilogram de explozibil. Potrivit serviciului rus, ținta era infrastructura aerodromului, personalul militar și aeronavele aflate la bază.

FSB a amintit și de operațiunea ucraineană „Pânza de păianjen”, desfășurată în iunie 2025, când drone au atacat aerodromuri militare din patru regiuni ale Rusiei. Potrivit autorităților ruse, dronele au fost ascunse în case modulare transportate de cinci șoferi de camion. Unul dintre șoferi a murit, iar ceilalți patru au fost arestați.

Autoritățile ucrainene nu au comentat, deocamdată, afirmațiile FSB.

UPDATE 14:21 În noaptea de 10 iulie, sistemele ruse de apărare antiaeriană au anunțat că au interceptat și distrus 376 de drone ucrainene deasupra a 12 regiuni ale Rusiei, precum și deasupra Crimeei anexate și a Mării Azov.

UPDATE 14:20 Cel puțin nouă persoane au fost ucise, iar alte 77 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei din ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile ucrainene.

În regiunea Donețk, două persoane au murit după un atac aerian asupra satului Șabelkivka, iar o a treia victimă a fost înregistrată la Drujkivka. Alte zece persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului Vadîm Filașkin.

UPDATE 12:50 Un tânăr de 18 ani din localitatea Krasnogorodsk, regiunea Pskov din Rusia, susține că a fost convins prin înșelăciune să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării înainte de a deveni major. Povestea sa a fost publicată de publicația independentă rusă Mediazona.

Potrivit sursei citate, Anton Filimonov este orfan. Mama sa a murit în urmă cu un an, iar despre tată spune că nu îl cunoaște. Singura rudă apropiată este bunica sa.

Anton Filimonov, sursa foto: Mediazona

În urmă cu aproximativ șase luni, tânărul a decis să se retragă de la Colegiul Agrotehnic din Pskov. Când el și bunica sa au mers la instituție pentru a depune cererea de exmatriculare, studentul a fost chemat într-un birou de un bărbat îmbrăcat în uniformă militară, care s-a prezentat drept Alexandr.

În acel birou, bărbatul l-ar fi convins pe adolescent să semneze mai multe documente, promițându-i că va efectua serviciul militar în condiții sigure. Filimonov afirmă că a semnat actele, însă nu a primit și nu a păstrat copii sau fotografii ale acestora.

La 7 iulie, chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, angajații comisariatului militar din Pskov l-au dus la examinarea medicală. Tânărul spune că și atunci a semnat „niște documente”, deoarece reprezentanții comisariatului îi repetau că „nu mai există cale de întoarcere”.

Ulterior, acesta a fost lăsat să plece acasă, primind o dispoziție prin care este obligat să se prezinte în dimineața zilei de 11 iulie la comisariatul militar pentru a fi trimis să își înceapă serviciul în unitatea militară.

„Deocamdată nu știu ce voi face. Mi-aș dori foarte mult să contest cumva această situație și să nu ajung acolo”, a declarat Filimonov pentru jurnaliști.

Potrivit publicației, autoritățile ruse au început să recruteze studenți din universități și colegii pentru războiul din Ucraina la sfârșitul anului 2025. Tinerilor li s-ar fi promis că vor servi în unități de drone, vor primi salarii mari și vor semna contracte pe un an, însă, în realitate, contractele ar fi pe durată nedeterminată.

UPDATE 10:45 Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit, în primele șase luni ale anului 2026, 697 de ținte de pe teritoriul Rusiei cu arme cu rază lungă de acțiune. Potrivit comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, pagubele directe și indirecte provocate sunt estimate la peste 6 miliarde de dolari.

Potrivit lui Sîrskîi, armata rusă a încercat să desfășoare o ofensivă de amploare, însă nu și-a atins obiectivele, în pofida faptului că a beneficiat de o superioritate aproape dublă în ceea ce privește efectivele și tehnica militară.

Comandantul-șef a precizat că, dacă anterior trupele ruse desfășurau operațiuni ofensive active pe 13 direcții operative, în prezent acestea au rămas la cel mult șase-șapte. Totodată, raportul dintre acțiunile de asalt ucrainene și cele ruse este în prezent de aproximativ 40 la 60.

Sîrskîi a subliniat că Rusia nu a renunțat la planurile de ocupare integrală a regiunilor Lugansk și Donețk, încearcă să extindă operațiunile ofensive în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijjea și urmărește să creeze și să extindă o zonă-tampon în nordul Ucrainei.

„De aceea, Forțele Armate ale Ucrainei își consolidează în mod constant capacitățile pentru a respinge agresorul și, în cele din urmă, pentru a obliga Kremlinul să accepte o pace justă în condițiile noastre”, a declarat comandantul-șef.

UPDATE 8:23 În noaptea de 10 iulie, trupele ruse au atacat Ucraina cu 137 de drone de atac. Informația a fost comunicată de Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Potrivit armatei ucrainene, forțele ruse au lansat drone de tip Shahed, „Gerbera”, „Italmas” și altele.

Până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat 114 drone în nordul, sudul și estul țării.

UPDATE 8:05 Forțele ruse au atacat regiunea Mîkolaiv cu drone de atac de tip Shahed, avariind infrastructura de transport din oraș. Două persoane au fost rănite, iar mai multe camioane și utilaje speciale au fost distruse sau avariate. Informațiile au fost comunicate pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale, Vitalii Kim.

UPDATE 8:00 O femeie a fost ucisă, iar alte trei persoane au avut de suferit în urma unui atac cu drone lansat de Rusia asupra orașului Valkî, din regiunea Harkiv, vineri, 10 iulie. În urma bombardamentului au fost avariate și cinci locuințe. Informațiile au fost comunicate de șeful Administrației Militare Regionale Harkov, Oleh Siniehubov.

„Inamicul a atacat cu drone orașul Valkî din raionul Bohoduhiv. O femeie în vârstă de 50 de ani a fost ucisă”, a scris Siniehubov.