LIVE TEXT „Veți vedea ce se va întâmpla” dacă SUA nu sunt mulțumite de deciziile lui Putin privind Ucraina, spune Trump. Război în Ucraina, ziua 1288

UPDATE 22:00 „Veți vedea ce se va întâmpla” dacă SUA nu sunt mulțumite de deciziile lui Putin privind Ucraina, spune președintele SUA Donald Trump, potrivit The Guardian.

Întrebat în timpul unei întâlniri cu președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, la Casa Albă, care este mesajul său pentru Putin, Trump a răspuns:

„Nu am niciun mesaj pentru președintele Putin, el știe care este poziția mea. El va lua o decizie într-un fel sau altul, indiferent care va fi aceasta, noi vom fi mulțumiți sau nemulțumiți, iar dacă vom fi nemulțumiți, veți vedea ce se va întâmpla”.

Emmanuel Macron a salutat miercuri „munca extrem de intensă din ultimele săptămâni”, care permite europenilor să fie „gata să ofere garanții de securitate” Ucrainei „în ziua în care va fi semnat acordul de pace”, potrivit BFM TV, citat de G4Media.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat miercuri, 3 septembrie, de la Palatul Élysée, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că „europenii sunt pregătiți să ofere garanții de securitate” Ucrainei „în ziua în care se va semna pacea” între Kiev și Moscova.

„Securitatea Ucrainei și a ucrainenilor este și a noastră și a Europei”, a reiterat șeful statului francez, care a salutat „munca extrem de intensă din ultimele săptămâni”.

Joi, 4 septembrie, va avea loc o reuniune a „coaliției voluntarilor” cu tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Această „coaliție a voluntarilor” reunește aproximativ treizeci de țări, în principal europene, dintre care unele sunt gata să trimită soldați în Ucraina atunci când va fi semnat un armistițiu cu Rusia, pentru a descuraja Rusia de la o nouă agresiune.

Președinții francez și ucrainean, precum și alți lideri europeni, vor discuta joi cu Donald Trump la finalul summitului.

UPDATE 20:32 Nouă persoane au murit și șapte au fost rănite, a anunțat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin, care a spus că acestea sunt consecințele bombardamentelor de astăzi asupra orașului Kosteantînivka.

Dimineață, forțele ruse au bombardat orașul cu artilerie — 8 persoane cu vârste cuprinse între 44 și 74 de ani au murit, iar șase au fost rănite. Au fost avariate două clădiri cu mai multe etaje, o casă privată, un magazin, un centru comercial și cinci pavilioane comerciale.

În plus, armata rusă a lovit de două ori cu drone mașini civile — în urma acestor atacuri, o femeie de 36 de ani a murit, iar o altă persoană a fost rănită.

Conform Procuraturii locale, „între orele 10:30 și 11:50, trupele ruse au bombardat Kosteantînivka cu artileria de calibru mare”.

„Ținta ocupanților a fost un cartier rezidențial. În urma atacurilor inamice, trei femei în vârstă de 46, 72 și 74 de ani și cinci bărbați au murit. De asemenea, șase locuitori au suferit leziuni corporale. Aceștia au fost transportați la spital. Victimele se aflau la domiciliu, pe stradă și într-un magazin”, potrivit procurorilor.

În localitate au fost avariate case private și blocuri de locuințe, fațada unui magazin și pavilioane comerciale.

UPDATE 17:20 Estonia va participa la achiziționarea de arme fabricate în SUA pentru Ucraina în cadrul inițiativei „Lista de cerințe prioritare ale Ucrainei” (PURL) și este pregătită să trimită un contingent militar în Ucraina dacă un astfel de pas este aprobat de Coaliția Voluntarilor, scrie Ukrinform.

Președintele estonian, Alar Karis, a declarat aceste lucruri miercuri, 3 septembrie, la Bruxelles, într-o conferință de presă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Inițiativa SUA-NATO privind armele, PURL, este o inițiativă excelentă în această direcție. Doresc să subliniez astăzi că Estonia susține pe deplin această inițiativă și că vom participa cu bucurie la acest efort. Estonia va continua să sprijine Ucraina în apărarea libertății sale”, a declarat Karis.

El a adăugat că numai în acest an, Estonia a alocat 0,3% din PIB-ul său pentru ajutor militar direct pentru Ucraina și a remarcat că industria de apărare a țării cooperează din ce în ce mai mult cu sectorul de apărare al Ucrainei.

El a subliniat că Ucraina merită să se încheie războiul, dar a adăugat că, așa cum arată însăși istoria Estoniei, doar „o pace bine garantată poate fi o pace durabilă și durabilă”.

„Guvernul estonian este pregătit să contribuie cu trupe la o Coaliție a Forțelor Voluntare pentru a garanta o pace ulterioară în Ucraina. Continuăm să participăm la această planificare”, a declarat el.

În același timp, Karis a subliniat că proximitatea geografică a Estoniei față de Rusia nu se traduce automat într-un pericol mai mare în războiul modern, având în vedere progresele înregistrate în tehnologia rachetelor.

De asemenea, el a subliniat importanța menținerii unei prezențe militare americane în Europa și a declarat că intenționează să se întâlnească cu comandantul forțelor americane din Europa pentru a discuta această chestiune.

UPDATE 16:10 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin doi oameni și a rănit cel puțin 35, inclusiv copii, în ultima zi, au raportat autoritățile, scrie presa ucraineană.

Cel mai recent atac rusesc a vizat infrastructura energetică, fiind raportate instalații avariate în regiunile Cernihiv și Ivano-Frankivsk.

Cinci persoane au fost rănite în Znameanka, un oraș din centrul regiunii Kirovohrad. Potrivit oficialilor locali, 28 de clădiri au fost, de asemenea, distruse în atacul cu drone rusești.

Atacurile rusești au rănit 14 persoane în regiunea Donețk, potrivit guvernatorului Vadim Filașkin. Printre acestea se numără 10 răniți în orașul Drujkivka, inclusiv o fată de 16 ani.

În regiunea Herson, 14 persoane au fost rănite în atacurile rusești, a raportat guvernatorul Oleksandr Prokudin. Două clădiri înalte, cinci case și o mașină au fost avariate.

În regiunea Sumî, o fată născută în 2011 și un bărbat născut în 1980 au fost răniți în timpul atacurilor cu drone împotriva regiunii, a raportat administrația militară regională.

Un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost ucis în timpul unui atac rusesc împotriva districtului Polohy din regiunea Zaporijjea, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov.

În regiunea Hmelnițki au fost raportate pagube mari , inclusiv geamuri sparte la clădiri rezidențiale și la o instituție de învățământ. O întreprindere municipală, garaje și infrastructura de transport public au fost, de asemenea, avariate, a declarat guvernatorul Serhii Tiurin.

Un rezident local născut în 1980 a fost ucis în atacul care a avut loc peste noapte, a raportat guvernatorul.

O dronă doborâtă în orașul Vîșhorod, la periferia orașului Kiev, a provocat un incendiu la o clădire rezidențială, a anunțat guvernatorul regiunii Kiev, Mykola Kalashnyk. Nu au fost raportate victime în regiune.

UPDATE 13:30 Cel puțin șapte persoane, printre care și un copil, au fost rănite în urma atacului rus asupra orașului Drujkivka.

Una dintre lovituri a lovit în apropierea unor clădiri de apartamente. O femeie cu mobilitate redusă a rămas blocată în apartament. Echipele de salvare au eliberat-o și au transportat-o la spital.

De asemenea, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unui garaj. Pompierii l-au localizat rapid, dar au fost nevoiți să-și întrerupă activitatea din cauza repetatelor atacuri rusești.

UPDATE 11:50 Dronele au lovit infrastructura feroviară din regiunea Rostov din Rusia în noaptea de 3 septembrie, provocând întârzieri în serviciile de transport de pasageri, a declarat guvernatorul regional, Iuri Sliusar, scrie The Kyiv Independent.

Regiunea Rostov, care se învecinează cu Ucraina, servește drept centru logistic cheie pentru proviziile militare rusești. Kievul a atacat în repetate rânduri infrastructura de transport din regiune pentru a perturba lanțurile de aprovizionare ale Moscovei.

Căile Ferate Ruse au declarat că 26 de trenuri de pasageri au avut întârzieri de aproximativ patru ore.

Autoritățile locale au susținut că o muniție neexplodată a aterizat pe acoperișul clădirii gării Kuteinikovo, ceea ce a determinat evacuarea pasagerilor și a personalului. Nu au fost raportate victime.

„În urma atacului cu drona rețeaua de contact a fost temporar perturbată”, a spus Slyusar. „Clădirea este acum izolată. A fost chemată echipa de geniști.”

Ministerul rus al Apărării susține că a doborât 105 drone ucrainene peste noapte, inclusiv 25 deasupra regiunii Rostov.

De la sfârșitul lunii iulie, dronele ucrainene au atacat în mod repetat instalațiile feroviare din regiunile Rostov, Voronej și Volgograd, de fiecare dată oprind sau încetinind temporar circulația trenurilor de pasageri și de marfă.

Viktor Kevliuk, ofițer militar în retragere și expert în apărare, a declarat anterior pentru Kyiv Independent că atacurile Ucrainei asupra căilor ferate reprezintă o strategie deliberată menită să submineze dependența Rusiei de căile ferate pentru transportul de echipamente, muniții și combustibil.

„Această distrugere sistematică a centrelor logistice face parte dintr-o strategie de «moarte prin o mie de tăieri». Atacuri mici, dar constante, împreună, provoacă perturbări semnificative ale liniilor de aprovizionare rusești”; a spus Kevliuk.

UPDATE 10:25 În noaptea de 3 septembrie, forțele ruse au lansat un atac combinat asupra teritoriului Ucrainei, utilizând drone de luptă, rachete aeriene și maritime. În total, în timpul atacului, trupele radio-tehnice ale Forțelor Aeriene au detectat și urmărit 526 de mijloace de atac aerian:

502 drone de atac de tip Shahed și drone de diferite tipuri din direcțiile Kursk, Breansk, Millerovo, Orel, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, Crimeea;

16 rachete de croazieră Kalibr din zona Mării Negre;

8 rachete de croazieră X-101 din spațiul aerian al regiunii Saratov și al regiunii Krasnodar.

Potrivit Forțelor Aeriene de Apărare ale Ucrainei, atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc.

Conform datelor preliminare, până la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 451 de ținte aeriene:

430 de drone de tip Shahed și drone de diferite tipuri;

14 rachete de croazieră Kalibr;

7 rachete de croazieră X-101.

Au fost înregistrate 3 rachete și 69 drone de atac în 14 locații, precum și căderi ale celor doborâte în 14 locații.

„Totuși, atacul continuă, în spațiul aerian se află încă câteva drone. Respectați regulile de siguranță, rămâneți în adăposturi”, au îndemnat Forțele.

UPDATE 8:45 În regiunea Kropîvnîțkîi, echipele de salvare elimină consecințele atacului cu drone, din noaptea de 3 septembrie, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

Astfel, în urma loviturii cu drone, 5 persoane au fost rănite, 28 de case au fost avariate, iar una a fost distrusă și au izbucnit mai multe incendii.

În plus, au fost afectate obiective de infrastructură.