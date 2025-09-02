LIVE TEXT Macron va avea o întrevedere cu Zelenski înainte de summitul Coaliției voluntarilor – presa. Război în Ucraina, ziua 1287

UPDATE 22:04 Președintele francez Emmanuel Macron se va întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Paris în seara zilei de 3 septembrie, scrie European Pravda, citând o sursă de la Palatul Elysee.

Zelenski ar urma să se întâlnească cu Macron înaintea summitului la nivel înalt al Coaliției voluntarilor, programat pentru 4 septembrie, scrie presa ucraineană.

Summitul, care va avea loc tot la Paris, este convocat la inițiativa Ucrainei, potrivit unui oficial francez.

Oficialul a declarat că întâlnirea are scopul de a transmite un mesaj clar: țările dispuse și capabile să ofere garanții de securitate Ucrainei au finalizat pregătirile tehnice necesare, coordonate de șefii lor de apărare și de înalți oficiali militari.

„Suntem acum pregătiți să oferim aceste garanții de securitate”, a declarat oficialul.

Sursa a mai spus sub protecția anonimatului că coaliția intenționează să sporească sprijinul acordat Ucrainei și să exercite presiuni suplimentare asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.

UPDATE 18:11 Cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că va propune Geneva ca loc de desfășurare a unei noi runde de negocieri de pace între Ucraina și Rusia în cadrul reuniunii Coaliției voluntarilor de joi, de la Paris, scrie Sky News.

„Geneva ar fi un loc potrivit pentru un acord de încetare a focului”, a spus Friedrich Merz în cadrul unei conferințe de presă.

„Garanțiile de securitate vor juca un rol important”, a afirmat el, adăugând că va participa la discuțiile de joi de la distanță.

UPDATE 17:00 O persoană a murit la Donețk, iar altele șapte au fost rănite în urma unor atacuri rusești, transmite Poliția Națională a Ucrainei.

„Inamicul a concentrat focul asupra a șase localități. Au fost distruse 20 de obiective civile, dintre care șapte clădiri rezidențiale. În Kostîantînivka, rușii au lansat 6 atacuri cu bombe, artilerie și drone – au ucis un civil și au rănit alte cinci persoane. Inamicul a atacat Drujkivka cu patru drone de diferite tipuri – există un rănit. În plus, astăzi, după miezul nopții, Rusia a lovit Sloviansk, rănind un civil”, se arată în postarea oamenilor legii.

UPDATE 16:55 Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat că a discutat despre modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, în cadrul unor discuții purtate în China, și cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la telefon. Totuși, acesta spune că părțile „nu sunt încă pregătite” pentru o întâlnire la nivel înalt, potrivit Reuters.

UPDATE 13:11 Trupele ruse continuă bombardamentele asupra regiunii Sumî. Până în dimineața zilei de 2 septembrie, se știe de 13 răniți, ca urmare a atacurilor și a exploziilor din zonele minate, a comunicat Administrația regională din Sumî.

În ultimele 24 de ore, de la dimineața zilei de 1 septembrie până dimineața zilei de 2 septembrie, trupele ruse au efectuat 106 atacuri asupra a 48 de localități din regiunea Sumî.

UPDATE 11:15 Rusia a bombardat cartierele rezidențiale din satul Bilozerka, regiunea Herson.

„Au fost înregistrate distrugeri, a izbucnit un incendiu într-o casă privată și într-o clădire agricolă. Echipele de salvare au stins toate incendiile. În timpul lucrărilor efectuate în curtea gospodăriei, a fost descoperit cadavrul unei persoane”, a informat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 11:04 În noaptea de 2 septembrie, trupele ruse au atacat Bila Tserkva din regiunea Kiev, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În urma bombardamentului, hangarele și clădirea cu trei etaje a uneia dintre întreprinderi au fost distruse. Acolo au izbucnit incendii. De asemenea, a luat foc și o cooperativă de garaje. În timpul stingerii incendiului, salvatorii au descoperit cadavrul bărbatului decedat.

UPDATE 9:10 În noaptea de 2 septembrie, trupele ruse au atacat Ucraina cu 150 de drone de atac de tip Shahed și drone imitatoare de diferite tipuri, au raportat Forțele Aeriene ale Armatei Ucraineene.

Apărarea antiaeriană a distrus 120 de ținte în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Militarii au înregistrat lovituri provocate de 30 de drone de atac în 9 locații, precum și căderea resturilor acestora în 5 locații.