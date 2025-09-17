LIVE TEXT Un susținător al comandantului „Jambo” din gruparea rusă de mercenari Wagner a fost capturat de armata ucraineană. Război în Ucraina, ziua 1302

UPDATE 14:26 Forțele de Apărare ale Ucrainei au capturat un susținător al comandantului „Jambo” din gruparea rusă de mercenari Wagner. Momentul capturării a fost publicat de către brigada ucraineană de recunoaștere „Hishchnik” („Prădătorul”), scrie novosti.dn.ua.

Prizonierul este un tânăr de 22 de ani din orașul Astrahan, Rusia, identificat cu prenumele Vovka, fost marinar. Acesta semnase un contract cu Wagner și fusese implicat în luptele de pe direcția Torețk, activând în cadrul unor unități de asalt.

Potrivit militarilor ucraineni, în telefonul său au fost descoperite zeci de videoclipuri cu caracter propagandistic. În acestea, Vovka apare alături de un camarad, cunoscut sub denumirea „Herson”, filmând mesaje în susținerea grupării Wagner.

„Herson” ar fi fost grav rănit în spate și a murit într-un buncăr, înainte de a putea fi evacuat. Ulterior, Vovka s-a predat voluntar forțelor ucrainene.

Capturarea sa a fost realizată de militarii Brigăzii Mecanizate 28, în cooperare cu operatorii de drone ai brigăzii „Hishchnik”. Inițial, prizonierul nu a crezut că fusese reținut de forțele ucrainene, fiind nevoie ca aceștia să-i arate însemnele oficiale pentru a-l convinge.

UPDATE 12:23 În localitatea Vasîlivka din regiunea Zaporijjea, o persoană a fost rănită în urma loviturii unei drone rusești asupra unui microbuz. Despre acest incident a anunțat șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov, conform novosti.dn.ua.

„La Prymorske, regiunea Odesa, o dronă a lovit un vehicul parcat. Autobuzul a fost avariat”, a scris Fedorov pe canalul său de Telegram.

El a adăugat că persoanei rănite i se acordă îngrijiri medicale.

UPDATE 12:12 Cel puțin trei civili au fost uciși și 54 au fost răniți în urma atacurilor rusești lansate în Ucraina în ultimele 24 de ore. Autoritățile militare ucrainene susțin că trupele ruse au lansat, peste noapte, 172 de drone de tip Shahed, o rachetă balistică Iskander-M și o rachetă ghidată antiaeriană S-300, scrie presa ucraineană.

În regiunea Zaporijjea, loviturile rusești au ucis o persoană și au rănit alte 23, inclusiv patru copii, a raportat guvernatorul Ivan Fedorov.

Atacurile rusești din regiunea Donețk, afectată grav de război, au ucis o persoană — în orașul Kostiantînivka — și au rănit alte nouă, potrivit guvernatorului Vadim Filashkin.

Alte șase persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești în Harkiv, a declarat guvernatorul regiunii.

O persoană a murit și alte 15 au fost rănite în atacurile rusești asupra regiunii Herson, conform guvernatorului Oleksandr Prokudin. Forțele ruse au avariat nouă blocuri de locuințe și 17 case.

În regiunea Cernihiv, atacurile rusești au rănit un bărbat de 74 de ani, care a fost ulterior spitalizat, a transmis guvernatorul Viacheslav Chaus.

UPDATE 10:10 În noaptea de 17 septembrie, armata rusă a atacat cu rachete balistice Iskander-M/KN-23 și rachete antiaeriene ghidate S-300 din regiunile Rostov și Kursk, 172 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri din direcțiile: Kursk, Breansk, Orel, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Chauda, a anunțat Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, până la ora 9:30, apărarea antiaeriană a doborât 136 de drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, sudul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri de rachete și 36 de drone de atac în 13 locații.

UPDATE 9:10 În regiunea Kirovohrad, echipele de salvare elimină consecințele atacului cu drone de noaptea trecută, anunță miercuri, 17 septembrie, Serviciul pentru Situații de Urgență.

Potrivit informațiilor, noaptea trecută, armata rusă a lovit obiective de infrastructură din raionul Kropîvnîțkîi. În urma loviturii, au izbucnit incendii în trei locații.

„Nu au fost raportate informații despre răniți sau morți. Toate serviciile de urgență încă lucrează la fața locului”, a precizat Serviciul.

Peste 60 de salvatori și 14 unități de tehnică ale Serviciului pentru Situații de Urgență sunt implicați în eliminarea consecințelor atacului.