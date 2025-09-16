LIVE TEXT Secretarul general al ONU nu este optimist în privința unui progres pe termen scurt privind încheierea războiului: „Mi-e teamă că am putea asista la continuarea acestuia”. A 1301-a zi de război în Ucraina

UPDATE 22:02 Secretarul general al ONU, António Guterres, nu vede perspective pentru progrese pe termen scurt în ceea ce privește încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în ajunul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, scrie presa ucraineană.

„Nu sunt optimist în privința unui progres pe termen scurt în procesul de pace din Ucraina,” a spus el, adăugând: „Poziția noastră este foarte clară – avem nevoie de o încetare imediată a focului, dar o încetare a focului care să conducă la o soluție bazată pe Carta ONU, dreptul internațional și rezoluțiile Adunării Generale”.

Guterres a subliniat că „pozițiile ambelor părți sunt în prezent în mare măsură incompatibile”, iar de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, Kremlinul „s-a opus ferm ideii unei încetări a focului, afirmând că este necesar un acord global – și cu toții știm cât de greu este de atins.”

„Așa că, mi-e teamă că am putea asista la continuarea acestui război, cel puțin pentru o vreme, și la o continuare cu o violență dramatică, pentru că are un impact enorm asupra civililor, ceea ce este absolut regretabil,” a adăugat Secretarul General.

Întrebat ce anume îl face pesimist, Guterres a spus: „Nu sunt optimist pe termen scurt pentru că văd că pozițiile celor două părți sunt foarte diferite, foarte diferite.” El a subliniat că „Ucraina are un interes legitim de a-și păstra integritatea teritorială, dar este clar că Rusia este determinată să facă ceva ce ar însemna ocuparea unor părți din Ucraina.”

UPDATE 20:28 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat, în urma atacurilor rusești de marți, 16 septembrie, un apel către partenerii Ucrainei — în special Statele Unite, țările europene și Grupul celor Șapte — să intensifice presiunile sancționatorii asupra Rusiei, notează Ukrinform.

„O zi obișnuită pentru Rusia, care, din păcate, continuă să evite presiuni globale cu adevărat puternice ca răspuns la prelungirea războiului. Noaptea, a avut loc o serie de atacuri masive cu rachete și bombe aeriene asupra Zaporijjea – împotriva caselor și infrastructurii orașului. Din păcate, numărul răniților a crescut în cursul zilei. Există victime. Dimineața, Rusia a efectuat un alt atac cu drone asupra unui centru logistic civil din regiunea Kiev. Fără niciun scop militar”, a spus liderul de la Kiev.

Zelenski a reamintit că, în cursul zilei, un atac rusesc a lovit centrul orașului Harkiv, vizând clădirile universității.

„Universitatea Națională de Farmacie – pentru Rusia, pur și simplu o țintă. Bombele aeriene ghidate rusești continuă să cadă în regiunile Sumî, Harkiv și Donețk”, a spus el.

UPDATE 16:48 În urma atacului nocturn al Federației Ruse asupra orașului Zaporijia, numărul victimelor a crescut la 20, inclusiv 4 copii, iar un bărbat a fost ucis, scrie Hromadske.

Anterior, șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov a relatat că mai multe minore cu vârste cuprinse între 4 și 17 ani au fost rănite în urma atacului. Medicii au evaluat starea lor ca fiind gravă, dar stabilă.

În context, în noaptea de 16 septembrie, armata rusă a lansat cel puțin zece atacuri asupra orașului Zaporijia. În urma atacului, locuințe private și spații nerezidențiale au fost distruse.

UPDATE 14:03 Un atac cu drone rusești a vizat centrul orașului Harkiv în plină zi, pe 16 septembrie, avariand o instituție de învățământ și rănind cel puțin patru persoane, scrie Kyiv Independent.

Oleksandr Kukhtenko, rectorul adjunct al Universității Naționale de Farmacie din Harkiv, a confirmat că un angajat al universității a fost rănit în atac.

Patru persoane au fost rănite în timpul atacurilor cu drone rusești împotriva orașului Harkiv, a relatat primarul Ihor Terekhov.

Procuratura regională a publicat o înregistrare video cu o dronă rusească lovind o clădire din regiunea Slobidskîi din Harkiv.

UPDATE 12:59 În noaptea de 16 septembrie, armata rusă a atacat regiunile ucrainene cu 113 drone „Shahed”, „Gerbera” și de alte tipuri. Forțele de Apărare ale Ucrainei au neutralizat 89 de ținte aeriene, scrie Hromadske.

Trupele ruse au lansat dronele din patru direcții: Kursk, Briansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk.

Șeful administrației regionale din Kiev, Nikolai Kalashnik, a raportat un incendiu masiv în incinta unui depozit de pe teritoriul unui centru logistic.

Potrivit salvatorilor ucraineni, stingerea incendiului este îngreunată de încărcarea densă a depozitelor. Brigăzile de pompieri voluntari, reprezentanții Crucii Roșii Ucrainene și echipamente auxiliare au fost antrenate pentru asistență suplimentară.

UPDATE 10:25 Unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei au efectuat un atac asupra posturilor de comandă ale trupelor ruse din teritoriul ocupat temporar al regiunii Donețk, raportează Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Trupele de Rachete și Artileria, Forțele Aeriene, Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, împreună cu alte unități, au lovit posturi de comandă ale grupului de trupe „Centru” și ale celei de-a 41-a armate interarme a forțelor terestre ale Forțelor Armate Ruse. Acestea sunt formațiuni militare care operează în direcția Pokrovsk.

Anterior, pe 28 august, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a vizitat posturile de comandă ale trupelor ruse din această direcție.

Marele Stat Major al Ucrainei a confirmat înfrângerea personalului armatei ruse, în special în rândul comandamentului.

8:07 Forțele ruse au lansat un atac la scară largă asupra orașului Zaporijia în seara zilei de 15 septembrie, ucigând o persoană și rănind alte 13, inclusiv o fetiță de 4 ani, scrie Kyiv Independent.

Guvernatorul regional, Ivan Fedorov, a declarat că orașul a suferit cel puțin 10 atacuri ale armatei ruse, care au vizat clădiri nerezidențiale.

Au fost raportate mai multe incendii la locuințe civile, precum și la camioane de transport din oraș.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra amenințării unor atacuri cu rachete balistice și drone asupra regiunii în jurul orei 22:00, ora locală.

LIVE TEXT/ Două persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor rusești asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1300