LIVE TEXT Un șef de poliție a demisionat după ce doi subalterni au fugit de la locul unui atentat armat, fără a interveni. Război în Ucraina, ziua 1516

UPDATE 21:54 Evghen Jukov, șeful poliției de patrulare din Ucraina, a demisionat pe fondul controverselor legate de modul în care a reacționat poliția la atacul armat de sâmbătă de la Kiev.

Totodată, cei doi polițiști surprinși în timp ce fugeau de la locul atentatului, au fost suspendați din funcție.

„Un comportament rușinos și nedemn. Este o rușine pentru întregul sistem. Au fost suspendați și este în curs de desfășurare o investigație în această privință”, a declarat ministrul ucrainean al afacerilor interne, Igor Klymenko, pe Telegram.



UPDATE 12:25 O înregistrare video distribuită în spațiul public, în care pot fi observați doi ofițeri de poliție care părăsesc locul unui atac armat din Kiev, fără a lua nicio măsură pentru a-l neutraliza pe atacator, a dus la inițierea unei anchete interne, potrivit ministrului de Interne, Igor Klymenko, a anunțat acesta pe Telegram, potrivit UNN .

Potrivit ministrului, ordinul a fost dat șefului Poliției Naționale, Ivan Vîhivski.

El a subliniat că îndatoririle profesionale ale ofițerilor de aplicare a legii trebuie îndeplinite mai ales în situații critice.

UPDATE 09:18 O fabrică de drone din orașul Taganrog, din sudul Rusiei, ar fi în flăcări după ce ar fi fost lovită de rachete ucrainene în noaptea de 19 aprilie, potrivit The Kyiv Independent. Autoritățile ruse nu au confirmat informația, menționând doar că „infrastructura comercială a fost avariată”.

Fabrica produce drone de recunoaștere Molniya cu vedere la persoana întâi (FPV) și componente pentru drona Orion, ambele fiind folosite de Rusia în războiul său împotriva Ucrainei.

Autoritățile ruse au susținut că trei persoane au fost rănite în atacurile de la Taganrog, dar au declarat doar că un spațiu comercial din oraș a fost atacat, fără a specifica dacă este vizată fabrica de drone.