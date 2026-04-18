Atac cu multiple victime la Kiev. Atacatorul a fost ucis în timpul operațiunii de reținere

Un atac armat s-a produs sâmbătă, 18 aprilie 2026, la Kiev, soldându-se cu cel puțin 6 persoane decedate și mai multe rănite, a confirmat primarul Vitali Kliciko și autoritățile ucrainene, notează CNN și Reuters. Înainte de atac, suspectul a dat foc apartamentului în care locuia.

Potrivit presei internaționale, agresorul a fost lichidat. Inițial, acesta a deschis focul asupra trecătorilor, apoi s-a baricadat într-un supermarket, luând ostatici. Forțele speciale au intervenit, iar atacatorul a fost ucis în timpul operațiunii de arestare, după ce a tras asupra polițiștilor, a declarat ministrul de Interne, Ihor Klymenko.

Procuratura generală a anunțat că agresorul a fost identificat, acesta fiind un bărbat de 58 de ani, născut la Moscova, care a tras dintr-o armă automată. Potrivit surselor oficiale, 4 oameni au fost uciși pe stradă, unul în supermarket, iar o femeie a murit la spital, ridicând numărul morților la 6 persoane. Zece persoane, printre care un copil, sunt spitalizate.

Serviciul de Securitate al Ucrainei califică incidentul ca fiind un „act terorist”.