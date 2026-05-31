LIVE TEXT Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost ucis în urma unui atac cu drone lansat de Rusia în regiunea Cernihiv. Război în Ucraina, ziua 1558

9:14 Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost ucis în urma unui atac cu drone lansat de Rusia în regiunea Cernihiv din Ucraina, în noaptea trecută. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, o dronă rusească a lovit în timpul nopții teritoriul unei întreprinderi din raionul Koriukivka, provocând un incendiu într-o zonă de parcare.

În urma flăcărilor, șapte camioane au fost distruse. În timpul intervenției la locul atacului, salvatorii au descoperit trupul neînsuflețit al victimei.

Anterior, autoritățile ucrainene au anunțat că o școală din regiunea Cernihiv a fost distrusă de un incendiu izbucnit după ce a fost lovită de o dronă rusească.