LIVE TEXT Patru prizonieri ucraineni, executați de trupele ruse în regiunea Harkov. Război în Ucraina, ziua 1509

UPDATE 17:58 Trupele ruse au împușcat mortal patru prizonieri de război ucraineni pe 11 aprilie, în apropierea unui sat din regiunea Harkov, a anunțat pe 12 aprilie Procuratura Generală a Ucrainei, transmite The Kyiv Independent.

Potrivit publicației, soldații ruși au pătruns în pozițiile ucrainene, au capturat patru militari dintr-una dintre brigăzile separate ale Forțelor Armate ale Ucrainei, după care i-au împușcat deliberat cu arme automate.

A fost deschisă o anchetă preliminară în baza articolului 438 alineatul 2 din Codul penal al Ucrainei, care vizează tratamentul crud al prizonierilor de război soldat cu moartea acestora. Procuratura Regională Harkov supraveghează cazul.

Pe 11 aprilie, grupul ucrainean de cartografiere open-source DeepState a publicat un videoclip despre care susține că arată soldați ruși împușcând patru prizonieri de război ucraineni. „Redacția a primit un alt videoclip. Rușii au intrat în poziții prin vecini”, a scris DeepState în descrierea materialului.

Ucraina a documentat încălcări pe scară largă ale Convențiilor de la Geneva de către forțele ruse, inclusiv execuția a cel puțin 337 de prizonieri de război ucraineni capturați până la sfârșitul anului 2025, potrivit Avocatului Poporului pentru drepturile omului din Ucraina, Dmitro Lubineț.

UPDATE 14:49 În ultimele 15 ore, Rusia a încălcat de 2299 de ori armistițiul de Paște recent anunțat, a transmis Statul Major al Ucrainei pe 12 aprilie, scrie The Kyiv Independent.

Încălcările, înregistrate între ora 16:00 pe 11 aprilie și ora 07:00 pe 12 aprilie, au inclus 28 de operațiuni de asalt, 479 de bombardamente, 747 de atacuri cu drone kamikaze și 1045 de lovituri cu drone. Nu au fost raportate rachete, bombe aeriene ghidate sau drone de tip Shahed.

Potrivit Statului Major, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate și 120 de confruntări de luptă de-a lungul liniei frontului.

Între timp, autoritățile din Rusia au acuzat Ucraina că ar fi încălcat armistițiul, susținând că atacuri cu drone ucrainene au vizat regiuni precum Kursk și Belgorod, rănind cinci persoane.

Încălcările raportate au avut loc după intrarea în vigoare a unui armistițiu ortodox de Paște de 32 de ore, anunțat pe 9 aprilie de președintele rus Vladimir Putin. Între timp, în ultimele 24 de ore, patru civili au fost uciși, iar alți 35 au fost răniți în mai multe regiuni ale Ucrainei.

UPDATE 09:40 O dronă rusească a lovit o ambulanță în regiunea Sumî, rănind trei paramedici în noaptea de 12 aprilie, în ciuda unui armistițiu de Paște aflat în vigoare, au raportat autoritățile locale, transmite The Kyiv Independent.

„Trei medici au fost răniți. Li s-a acordat prompt asistență (…) Inamicul continuă cinic să atace infrastructura civilă. Fiți cât mai prudenți posibil”, a comunicat Administrația Militară a regiunii Sumî.

Armistițiul de Paște dintre Ucraina și Rusia era stabilit să fie în vigoare de la ora 16:00 pe 11 aprilie până la sfârșitul zilei de 12 aprilie.