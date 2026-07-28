LIVE TEXT Ultima benzinărie dintre Harkiv și Poltava a fost distrusă în urma atacurilor rusești care au ucis 9 persoane. Război în Ucraina, ziua 1616

UPDATE 17:00 Forțele ruse au distrus toate benzinăriile de pe autostrada dintre Poltava și Harkiv, potrivit The Kyiv Independent.

În ultimele luni, în timp ce atacurile la distanță ale Ucrainei au provocat o criză a combustibilului în Rusia și teritoriile ocupate ale Ucrainei, cu atacuri asupra rafinăriilor, Rusia a vizat în mod discret și sistematic benzinăriile.

Într-o intervenție în direct la televizor, Oleksandr Skoryk, membru al Consiliului din regiunea Harkiv, a îndemnat șoferii să aibă suficient combustibil în rezervă înainte de a călători pe porțiunea afectată a autostrăzii.

Porțiunea de drum, parte a autostrăzii paneuropene E40, este, de asemenea, una dintre cele două rute logistice principale de la Kiev către zonele de front din estul Ucrainei.

Potrivit lui Skoryk, din aproximativ 200 de benzinării distruse de atacurile rusești din Ucraina, 80 se aflau în regiunea Harkov.

Deocamdată, atacurile asupra benzinăriilor nu au reușit să provoace o criză mai amplă a combustibililor în Ucraina, care a construit o piață modernă și diversificată a combustibililor.

Guvernatorul regiunii Harkiv, Oleh Sîniehîbov, a negat pe 27 iulie informațiile conform cărora nu mai există benzinării operaționale pe autostrada dintre Harkiv și Poltava. El a adăugat, de asemenea, că nu există o penurie de combustibil în regiune.

În total, atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin nouă civili ucraineni și au rănit alți 76 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale în această dimineață.

Într-un atac rar, petrecut în timpul zilei, forțele ruse au lovit un supermarket din orașul nordic Cernihiv, ucigând două persoane, inclusiv o fetiță de 10 ani. Alte 25 de persoane, inclusiv alți patru copii, au fost rănite, a declarat guvernatorul Viacheslav Chaus, care a anunțat o zi de doliu pentru 27 iulie.

Un total de două persoane au fost ucise și 13 rănite în regiunea Zaporijii, în timp ce forțele ruse au atacat 45 de așezări din regiunea frontului, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov.

La Harkiv, o femeie în vârstă de 40 de ani a fost ucisă, iar alte 22 de persoane au fost rănite în regiune, a declarat guvernatorul Oleh Sîniehubov.

Forțele ruse au atacat nave și infrastructura portuară din Mîkolaiv peste noapte, ucigând doi bărbați în vârstă de 50 și 48 de ani la fața locului și avariind trei nave civile, au declarat autoritățile regionale.

Într-un atac separat, doi civili au fost răniți într-un atac petrecut peste noapte cu o dronă de tip Molniya.

Un total de nouă persoane au fost rănite în nord-estul regiunii Sumî, au anunțat autoritățile regionale.

Trei civili au fost răniți în regiunea Donețk, aflată pe linia frontului, inclusiv doi în Kramatorsk și încă unul în orașul Dobropillia, în mare parte distrus, a declarat guvernatorul Vadîm Filashkin.

Doi civili, inclusiv un băiat de șase ani, au fost răniți în atacurile rusești asupra orașului Nikopol, linia frontului, din regiunea Dnipropetrovsk, a declarat guvernatorul regional, Oleksandr Hanzha.

UPDATE 14:30 Drone ucrainene au vizat o fabrică de oțel din regiunea Moscova, iar o pană de curent a fost raportată în Crimeea ocupată în urma atacurilor din noaptea de 28 iulie, potrivit The Kyiv Independent.

Ministerul rus al Apărării a susținut că 356 de drone ucrainene au fost doborâte peste noapte, inclusiv cele deasupra regiunii Moscova și a Crimeii ocupate.

Fabrica de oțel Hidrostalkonstrukția a fost atacată de drone ucrainene în Cehov, regiunea Moscova, în timp ce apărarea aeriană rusească era activată, a relatat canalul de știri Telegram Exilenova Plus.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiev, a confirmat că un atac cu drone ucrainene a vizat orașul Cehov, raportând că o clădire rezidențială a fost lovită.

Anvelopele au luat foc într-o zonă deschisă din cauza resturilor căzute de o dronă, a spus el, adăugând că o casă din satul apropiat Vaulovo a luat foc.

Un depozit logistic aparținând unei terțe părți, care deservea mai multe companii rusești, în satul Koledino, situat la doar 20 de kilometri sud de Moscova, a fost, de asemenea, incendiat în atac, a relatat canalul Telegram Supernova Plus .

Pe măsură ce campania de atacuri a Kievului se intensifică, Wildberries , adesea descrisă ca versiunea rusească a Amazonului, s-a confruntat cu numeroase atacuri ucrainene asupra instalațiilor sale. Gigantul de retail online listează o gamă largă de echipamente militare pe site-ul său web, inclusiv componente pentru drone și veste antiglonț.

Mai devreme în cursul nopții, o substație electrică din orașul ocupat Feodosia, din sud-estul Crimeei, a fost atacată de drone ucrainene, lăsând o mare parte a orașului fără curent electric, potrivit unui canal Telegram pro-ucrainean, Crimean Wind.

Detaliile nu au putut fi verificate imediat de Kyiv Independent.

Statul Major General al Ucrainei a declarat că, în noaptea de 28 iulie, trupele ucrainene au atacat un depozit logistic și un depozit de combustibil și lubrifianți în apropierea satului Ichki, Crimeea.

Atacurile ucrainene s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe măsură ce rachetele și dronele lovesc zi de zi infrastructura din

Rusia și teritoriile ocupate.



Drone ucrainene au atacat orașul vecin Belgorod și orașele din sudul Rusiei în noaptea de 27 iulie, conform canalelor de monitorizare și autorităților.

În Belgorod, 12 persoane au fost rănite, o clădire rezidențială și 15 mașini parcate fiind incendiate, a scris Cartierul Operațional al regiunii Belgorod.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a anunțat că două persoane au fost ucise și alte cinci au fost rănite în orașul Rostov-pe-Don, susținând că depozite și mai multe case au fost incendiate în urma atacurilor.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat ulterior că dronele ucrainene au atacat un terminal de export de pe coasta Mării Negre din regiunea Rostov.

UPDATE 13:00 În Zaporijjea, un atac cu o dronă rusească a provocat un incendiu într-un bloc de locuințe.

Preliminar, nu au fost raportate persoane decedate sau rănite.

În urma loviturii, au luat foc un balcon și un apartament situat la etajul 7 al blocului.

Pompierii au lichidat incendiul.

UPDATE 12:00 În raionul Zaporijjea, salvatorii au fost ținta unui atac cu drone rusești în timp ce stingeau un incendiu izbucnit pe un teren deschis, într-o zonă forestieră.

Patru pompieri au suferit barotraumatisme și răni ușoare provocate de schije. Acestora le-a fost acordat ajutorul medical necesar.

Rusia continuă să distrugă infrastructura civilă și să vâneze în mod deliberat subdiviziunile Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, încălcând toate normele dreptului internațional umanitar.

UPDATE 10:00 În Sumî, bombele aeriene ghidate rusești au lovit sectorul rezidențial de la periferia orașului. Șase persoane au fost rănite – trei copii și trei adulți, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Au fost distruse și avariate case particulare. Salvatorii au inspectat locul impactului și au oferit ajutor cetățenilor. De asemenea, rușii au atacat un obiectiv de infrastructură civilă, iar salvatorii au lichidat operativ incendiul izbucnit în urma loviturii.

În Nedrîhailiv, o dronă de atac a lovit un obiectiv de infrastructură civilă. Potrivit informațiilor preliminare, trei persoane au fost rănite.

În comunitățile Stepaniivska și Sumî, sub atacuri au ajuns întreprinderi agricole. Salvatorii au lichidat toate focarele de incendiu depistate.

UPDATE 8:25 În noaptea de 28 iulie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 131 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone-imitatoare de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Breansk, Kursk și Orel (Rusia), Donețk (teritoriu ocupat temporar) și Hvardiiske (Crimeea), au anunțat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, unitățile de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât 107 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, în nordul, sudul, centrul și estul Ucrainei.

Totuși, au fost înregistrate 16 lovituri ale dronelor de atac în 9 locații, iar resturile dronelor doborâte au căzut în 6 locații.