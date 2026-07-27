LIVE TEXT Noul prim-ministru al Regatului Unit: „Suntem 100% alături de Ucraina”. Război în Ucraina, ziua 1615

UPDATE 21:50 La întrevederea pe care a avut-o cu președintele ucrainean, prim-ministrul britanic, Andy Burnham, și-a exprimat sprijinul față de Kiev și a subliniat că va respecta angajamentele pe care Regatul Unit și le-a asumat față de Ucraina.

„Vladimir, ești primul lider (străin, n.r.) pe care îl primesc personal de la preluarea mandatului, iar acest lucru nu este o întâmplare. Acesta este un semnal extrem de clar: suntem 100% alături de Ucraina, eu personal sunt 100% alături de dumneavoastră și voi respecta pe deplin toate angajamentele față de Ucraina pe care țara noastră și le-a asumat”, a declarat noul prim-ministru al Marii Britanii, citat de BBC.

Președintele Ucrainei a informat că delegațiile au discutat despre măsurile de apărare a Ucrainei în spațiul aerian și maritim, precum și despre dezvoltarea producției militare comune.

În plus, Zelenski a mulțumit Marii Britanii pentru transferul către Ucraina al tehnologiei de luptă radio-electronică. Presa britanică a anunțat anterior, citând surse guvernamentale, că Ucraina va primi licența pentru sistemul de luptă radio-electronică Stone Cloak, destinat protejării dronelor împotriva detectării, iar ulterior acest lucru a fost anunțat oficial chiar de Andy Burnham.

UPDATE 21:30 Trei persoane au murit în urma unui atac aerian rus asupra zonei rezidențiale din localitatea Bilenke, regiunea Donețk.

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei, loviturile au vizat două case în care se aflau oameni. Operațiunile de salvare au durat aproximativ 17 ore. Din păcate, de sub dărâmăturile locuințelor distruse, echipele de salvare au recuperat cadavrele celor trei persoane decedate.

UPDATE 17:09 Președintele Volodimir Zelensko a sosit în Regatul Unit pe 27 iulie pentru discuții cu prim-ministrul nou numit, Andy Burnham, scrie presa ucraineană.

Întâlnirea va fi prima față în față dintre cei doi lideri și are loc la doar câteva zile după ce Burnham și-a preluat funcția, în urma demisiei fostului prim-ministru Keir Starmer.

Zelenski și Burnham se vor întâlni la o bază navală pentru a discuta despre modul în care programele de instruire conduse de Regatul Unit contribuie la consolidarea armatei ucrainene și la obținerea de rezultate pe câmpul de luptă, a declarat Downing Street.

„Prioritățile cheie sunt apărarea aeriană, securitatea maritimă și producția comună de echipamente de apărare — cooperarea noastră care consolidează ambele țări”, a declarat Zelenski.

Vizita are loc într-un moment în care Kievul încearcă să mențină legături strânse cu unul dintre cei mai puternici susținători internaționali ai săi, pe fondul războiului pe scară largă pe care Rusia îl duce în prezent. Burnham a promis că sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina „nu va scădea” și și-a exprimat în mod constant opiniile pro-ucrainene.

El a devenit liderul Partidului Laburist, aflat la guvernare, săptămâna trecută, după ce Starmer și-a anunțat demisia pe 22 iunie, pe fondul presiunilor crescânde din interiorul partidului.

UPDATE 14:14 Un terminal de la Marea Neagră, situat în regiunea Rostov din Rusia, a fost lovit de drone ucrainene în cadrul celui mai recent atac în masă asupra unor ținte aflate adânc în teritoriul Rusiei, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 27 iulie.

Două persoane au fost ucise în atacul asupra instalației portuare din Rostov-pe-Don, iar alte cinci au fost rănite, a raportat în dimineața următoare guvernatorul regiunii Rostov, Yuri Sliusar.

Un alt atac a fost semnalat în orașul vecin Taganrog, situat la est de granița cu Ucraina.

Atacul a inclus, de asemenea, lovituri asupra instalațiilor petroliere din Republica Udmurtia și din regiunea Iaroslavl, ambele situate la nord-est de Moscova și la peste 1300 de kilometri de teritoriul ucrainean.

Fotografiile și videoclipurile de la atacuri au apărut pentru prima dată pe canalul Telegram Exilenova+, care colectează în mod regulat videoclipuri filmate în interiorul Rusiei, care arată urmările atacurilor ucrainene, scrie Kyiv Independent.

Potrivit canalului, a fost vizată o instalație de rezervă de petrol din afara orașului Sarapul din Udmurtia, unde se află mari zăcăminte de petrol.

Ulterior, guvernatorul regional Oleksandr Brechalov a confirmat atacul, calificându-l drept „cel mai mare atac în masă” asupra regiunii din ultima perioadă.

UPDATE 14:00 În regiunea Dnipropetrovsk, 2 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, printre care și un copil.

În cursul nopții, armata rusă a atacat de peste 20 de ori 4 raioane ale regiunii.

În Dnipro au fost avariate o întreprindere, blocuri de locuințe, magazine și autovehicule.

În raionul Nikopol – o grădiniță, obiective de infrastructură, blocuri de locuințe și case private, precum și un chioșc de pâine. Au fost rănite 2 persoane, printre care un băiețel de 6 ani.

În raionul Sinelnikov, au fost avariate un liceu, o întreprindere și o casă privată, iar în Pavlohrad a izbucnit un incendiu în câmp deschis.

UPDATE 08:50 Trei persoane au fost rănite în urma unui atac aerian rus asupra orașului Izium din regiunea Harkiv.

De asemenea, în urma atacului au izbucnit două incendii: au luat foc elementele structurale ale unui hangar metalic și o clădire de depozitare.

UPDATE 08:40 Forțele ruse au lansat atacuri combinate asupra orașului Sumî.

Au fost înregistrate 7 lovituri cu bombe aeriene ghidate. Au fost avariate locuințe private, obiective de infrastructură și mijloace de transport.

„Specialiștii Serviciului Național de Situații de Urgență au inspectat zonele afectate și au acordat ajutor cetățenilor. Din păcate, există informații privind persoane rănite”, conform unui comunicat de presă.

De asemenea, dronele rusești au lovit una dintre întreprinderi și un centru comercial. „Stingerea incendiilor a fost îngreunată de amenințările constante de noi atacuri”, notează Serviciul Național de Situații de Urgență.

UPDATE 08:25 O persoană a murit în urma atacurilor aeriene rusești asupra orașului Zaporijjea.

Conform informațiilor preliminare, un bărbat în vârstă de 67 de ani a murit. Echipele de intervenție de urgență au salvat o persoană de sub dărâmături și au predat-o medicilor.

În urma bombardamentului, două clădiri de locuințe au fost distruse. Unda de șoc și fragmentele au avariat clădirile și autovehiculele din vecinătate.

Operațiunile de salvare și intervenție de urgență s-au încheiat. Numărul persoanelor rănite este în curs de precizare, au comunicat pompierii.