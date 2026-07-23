LIVE TEXT Ucraina continuă atacurile asupra Rusiei: autoritățile rusești raportează două decese, inclusiv a unui copil. Război în Ucraina, ziua 1611

UPDATE 16:45 Forțele de apărare aeriană ale Rusiei au respins „toată noaptea” atacuri cu drone asupra orașului Voronej, a declarat guvernatorul Alexander Gusev. În urma prăbușirii unei drone în suburbiile orașului Voronej, a izbucnit un incendiu într-o locuință privată, soldat cu decesul unui băiețel de trei ani. Părinții copilului au suferit răni de diferite grade de gravitate. În același oraș, un tânăr de 19 ani a suferit răni ușoare.

Gusev a precizat că, în total, deasupra orașului Voronej și a șase raioane din regiunea Voronej au fost „detectați și distruși” 36 de drone ucrainene.

UPDATE 16:30 În localitatea de la frontiera Ucrainei și Rusiei, Șebekino, o persoană a murit în urma unui atac cu o dronă ucraineană, a anunțat statul major operațional al administrației regiunii Belgorod, scrie BBC.

Drona FPV a lovit un autovehicul. În urma rănilor suferite, un bărbat a decedat la fața locului, iar șoferul a fost transportat la spital în stare gravă.

UPDATE 16:00 Ambasadorii UE au ajuns la un acord politic privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Despre acest fapt au declarat joi, 23 iulie, patru diplomați ai UE pentru agenția de știri britanică Reuters.

Doi diplomați ai UE au precizat că pachetul include înghețarea pe o perioadă de 12 luni a plafonului prețului petrolului rusesc, precum și o derogare de un an care permite transferul gazului natural lichefiat (GNL) rusesc către țări terțe, cu reînnoire automată.

UPDATE 15:00 Trupele Federației Ruse au atacat Pavlograd, regiunea Dnipropetrovsk, atac în urma căruia au murit trei persoane.

După cum a scris șeful administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, Alexander Ganza, soldații ruși au lovit Pavlograd în dimineața zilei de 23 iulie. În urma atacului, o unitate din industria alimentară a fost avariată. Acolo a izbucnit un incendiu.

În urma acestui atac rus, trei persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin alte 28 persoane au fost rănite. În prezent, toți cei afectați primesc îngrijiri medicale la spital.

UPDATE 10:10 Harkivul a fost ținta atacurilor rusești cu artilerie, informează Poliția Ucrainei. Mai multe stații de alimentare cu combustibil și un camion au luat foc.

De asemenea, armata rusă a lovit o mașină civilă în localitatea Starîi Saltiv, tot din regiune Harkiv, în urma căreia autovehiculul a luat foc. O femeie de 52 de ani, care se afla în mașină, a fost rănită.

În satul Iurcenkove, o dronă inamică a atacat o localnică în vârstă de 60 de ani. Ea a decedat pe loc în urma rănilor suferite.

În raionul Bogoduhiv, inamicul a bombardat localitatea Zolociv, satele Sosnivka și Turove. Au fost avariate casa de cultură, clădirile administrative, autovehiculele, școala, o cafenea și locuințe private. Au fost răniți un bărbat de 57 de ani și o fetiță de 12 ani. Răniții au fost transportați la spital.

O altă persoană a fost rănită în urma unei lovituri asupra unei întreprinderi civile din orașul Izium.

UPDATE 09:42 Începând cu ora 18:00 din 22 iulie și pe parcursul nopții de 23 iulie, rușii au atacat Ucraina cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone, au comunicat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

În timpul nopții, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 156 de ținte din 174 — 2 rachete de croazieră și 154 de drone. S-au înregistrat lovituri ale unei rachete balistice, a 3 rachete ghidate și a 7 drone de atac în nouă locații.

După cum a raportat guvernatorul Ivan Fedorov, în raionul Zaporijjea, în jurul orei 19:00, bombele aeriene ghidate rusești au provocat distrugeri în localitatea Bilenkoie, în urma cărora a murit un bărbat în vârstă de 38 de ani.

UPDATE 08:15 În noaptea de 23 iulie, dronele au atacat o rafinărie de petrol din regiunea Ulianovsk a Federației Ruse, scrie hromadske.

Guvernatorul regiunii Ulianovsk, Alexei Russkih a scris că dronele au atacat o instalație a complexului energetic din raionul Novospaski al regiunii Ulianovsk. Guvernatorul nu a precizat consecințele atacului, dar a menționat că va ține la curent cu privire la stingerea incendiului.

Între timp, canalele de Telegram raportează că a fost atacată o instalație a companiei „NS-Oil” — aceasta deține o rafinărie de petrol și o bază de gaz lichefiat în localitatea Novospasskoe.

Rafinăria din regiunea Ulianovsk prelucrează până la 600 de mii de tone de țiței pe an.

În plus, dronele au atacat infrastructura energetică din Ialta, situată în Crimeea ocupată temporar. În timpul nopții, a fost ținta atacurilor și orașul Luhansk, aflat sub ocupație.

Și în Voronej se aud explozii — canalele rusești de monitorizare informează că una dintre țintele probabile ale atacului ar fi putut fi centrul logistic al companiei Wildberries.